Miriam Leone, la sua domenica sul divano è irresistibile…”Bedda matri!” – FOTO

Miriam Leone travolge il pubblico con uno scatto i cui mostra tutto il suo fascino in una domenica pomeriggio sul divano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Madre Natura ha donato ad ogni persona sulla faccia della terra un particolare che può essere considerato degno di nota. In realtà con Miriam Leone è stata fin troppo generosa mettendo il pubblico nell’imbarazzo della scelta. È di sicuro difficile infatti scegliere se un vincitore fra le grazie proposte dall’attrice catanese. Indubbiamente gli occhi, profondi e sensuali, sono capaci di rapire il pubblico ma le labbra carnose e quel fascino arricchito d’eleganza non sono certo da sottovalutare. Con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram Miriam Leone è riuscita senza ombra di dubbio a mandare in tilt i suoi quasi un milione e mezzo di follower. Distesa su un divano a godersi il relax della domenica pomeriggio l’attrice ha regalato un primo piano da urlo. In tanti, siciliani e non, avranno usato la stessa esclamazione che Miriam ha inserito nella didascalia della foto, e che è quasi la spiegazione di uno stato d’animo: “Bedda Matri!“.

LEGGI ANCHE -> Federica Pellegrini, la FOTO dopo la doccia è da oro olimpico

Miriam Leone sempre più protagonista non solo nei film

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

LEGGI ANCHE -> Laura Cremaschi, regina del web: la scollatura è una finestra sul mondo – FOTO

I social sono ormai diventato un mezzo estremamente potente per mantenere un contatto “diretto” tra personaggi del mondo dello spettacolo e i propri fan. Veri e propri mezzi per portare avanti strategie di marketing sono in pochi i vip a non farne uso, alcuni con risultati più fortunati degli altri. Fra i più amati c’è di certo proprio Miriam Leone che ogni giorno vede crescere la sua platea di ammiratori con numeri che farebbero l’invidia di qualsiasi influencer. Nelle foto e nei video che l’attrice pubblica, specialmente su Instagram, il pubblico riesce molto spesso a fare parte della sua quotidianità. Miriam ha l’abilità di farlo diventare spettatore privilegiato dei suoi momenti importanti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Ne è un esempio il video condiviso da Miriam qualche giorno fa in occasione del suo compleanno, il 14 aprile infatti la bella siciliana ha spento 36 meravigliose candeline. Per l’occasione ha pubblicato sul noto social network un breve video in cui, ai fornelli, è intenta a preparare la sua festa. Pochi secondi che sono bastati a fare il pieno di cuoricini e commenti ben auguranti.