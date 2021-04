Miriam Leone si è mostrata radiosa su Instagram in riva al mare. Il suo sorriso lascia i fan senza fiato.

Onde che si infrangono, sole splendente. Questo paesaggio ha riempito il cuore di Miriam Leone. L’ex Miss Italia ha condiviso con i fan un video selfie in cui si mostra felice in riva al mare. Pubblicato nelle storie di Instagram, la Leone accompagna le immagini con la parola “gioia”. Un breve video in cui riprende se stessa radiosa in fronte al mare.

Seguita da più di un milione di follower, Miriam posta ogni giorno scatti di vita personale e professionale. I fan rimangono sempre affascinati dalla sua bellezza e dal suo talento. Inoltre la Leone è molto apprezzata per la sua ironia e semplicità. A stupire spesso il suo pubblico sono i suo soventi cambi di look. In alcune foto si mostra con i capelli rossi, in altre biondi.

LEGGI ANCHE > Miriam Leone incantevole la FOTO sul balcone: in mostra le parti più belle…

Miriam Leone: i festeggiamenti per i 36 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

LEGGI ANCHE > Miriam Leone, le tre FOTO più belle dove mostra tutto…ma proprio tutto

Classe 1985, la Leone ha compiuto 36 anni pochi giorni fa. Un compleanno che ha festeggiato in casa a causa del lockdown. Sui social è condiviso la festa casalinga mostrandosi elegantissima. Con indosso un abito dorato si è mostrata intenta a cucinare. Attrice e conduttrice, Miriam è diventata nota a seguito della vittoria di Miss Italia nel 2008.

Da lì prende avvio la sua carriera da conduttrice in svariati programmi e da attrice in fiction e pellicole. Oltre ai successi televisivi, la Leon è seguitissima su Instagram. Spesso collabora con brand promuovendo prodotti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Per quanto riguarda la sfera sentimentale è legata al musicista e dj di Catania Paolo Carullo. Molto riservati, i due non appaiono spesso in pubblico e non condividono scatti sui social. Secondo alcune indiscrezioni i due dovrebbero sposarsi prossimamente.