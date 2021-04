Il momento delicato vissuto da Amadeus risolto grazie all’aiuto dei passanti – VIDEO

Amadeus ha vissuto minuti di estrema difficoltà, solo l’intervento di alcuni passanti ha salvato il presentatore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Gesti che all’apparenza possono sembrare semplici e banali possono creare però un disagio notevole. È proprio questo quello che è accaduto all’amato presentatore Rai Amadeus alle prese con un problema di non poco conto. Il mattatore dei “Soliti Ignoti” si trovava in un parco per portare a spasso il suo affezionatissimo cagnolino. Al momento però di raccogliere gli escrementi del suo amico a quattro zampe però ecco che arriva il dramma. Il tutto è stato documentato da un video condiviso sul profilo ufficiale della coppia formata da Amadeus e Giovanna Civitillo. Si può infatti osservare il presentatore passare ben oltre 2 minuti senza riuscire ad aprire il sacchetto che gli sarebbe servito alla raccolta. In quello che viene chiamato il nuovo “Gioca Jouer di Amadeus” lo si può ammirare mentre cerca in tutti i modi di venire a capo della bustina. Solo il provvidenziale intervento di due passanti che non solo aprono il sacchetto ma raccolgono anche gli escrementi del cucciolo, permettono ad Amadeus di continuare la sua passeggiata.

LEGGI ANCHE -> Kate Middleton, frecciata a Meghan? Ai funerali sfoggia cimelio di famiglia

Amadeus e Giovanna Civitillo: un amore da favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino, lacrime strazianti davanti a tutti, il motivo che colpisce

Amadeus e Giovanna Civitillo sono legati sentimentalmente ormai dal 2003. Per l’inizio del loro amore complice è stato lo studio de “L’Eredità” dove la bella napoletana è diventata famosa grazie alla “scossa” che teneva gli italiani incollati alla tv. In una recente intervista hanno raccontato che il loro amore è nato pian piano rispettando tempi di certi non canonici nel mondo dello spettacolo. Giovanna ha infatti rivelato che dal primo caffè insieme al primo bacio con quello che sarebbe diventato suo marito sono dovuti passare la bellezza di ben tre mesi. “All’epoca Ama era single e non credo volesse mettere radici – ha raccontato l’ex ballerina – credo che volessi semplicemente divertirsi con me ma io gli ho fatto capire di essere una ragazza seria e credo che questo l’abbia fatto incuriosire“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Un modo di fare che ha certamente conquistato il presentatore anche a distanza di quasi 20 anni. Amadeus poi si è deciso addirittura a dire il fatidico sì con la bella Giovanna nel 2009. Nello stesso anno è nato anche il loro primo figlio Josè Alberto.