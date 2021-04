Le pagelle ed il tabellino della trentunesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Inter, che si sta giocando.

Termina 1-1 tra Inter e Napoli: battuta d’arresto dunque per la capolista che non riesce ad espugnare il Diego Armando Maradona e si deve accontentare di un pareggio contro un avversario senza dubbio ostico.

Al 36′ arriva il gol per gli azzurri: iniziativa di Insigne che entra in area dalla sinistra, va sul fondo e crossa in mezzo, Handanovic la blocca ma De Vrji frana su di lui e con il collo del piede la butta in rete, favorendo il vantaggio napoletano.

Al 10′ della ripresa arriva il pareggio neroazzurro: la difesa del Napoli respinge un cross dalla sinistra e sul pallone vacante ci arriva Eriksen che lascia partire da fuori area un tiro che finisce nell’angolino.

Napoli-Inter: il tabellino e le pagelle della gara

Per quanto riguarda la classifica dopo 31 giornate l’Inter è saldamente al primo posto con 75 punti, 9 in più del Milan che la insegue. Il Napoli invece con questo punto conquistato oggi si porta avanti a 60 punti in classifica, -2 dalla zona Champions.

Marcatori: 36′ aut. Handanovic, 55′ Eriksen (I)

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 5.5; Fabian Ruiz 5.5 (91′ Bakayoko), Demme 5.5; Politano 6, Zielinski 6.5 (88′ Elmas sv), Insigne 6.5; Osimhen 5 (73′ Mertens 6). A disposizione: Contini, Zedadka, Mertens, Maksimovic, Hysaj, Rrhamani, Petagna, Cioffi, Lobotka. All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 5.5, De Vrij 5.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5, Barella 6, Brozovic 5.5, Eriksen 7 (84′ Gagliardini sv), Darmian 6 (68′ Perisic 6); Lukaku 6.5, Lautaro 5.5 (75′ Sanchez 6). A disposizione: Padelli, Radu, Vecino, Sensi, Ranocchia, Perisic, Young, D’Ambrosio, Pinamonti. All. Conte

Ammoniti: Koulibaly (N), Darmian (I), Demme (N), Politano (N), Mertens (N)

Nella prossima gara che si giocherà con il turno infrasettimanale l’Inter giocherà mercoledì alle 20:45 in casa dello Spezia. Il Napoli, invece, ospiterà la Lazio in casa nel posticipo di giovedì sempre alle 20:45.