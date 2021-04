Nunzia De Girolamo sempre da applausi su Instagram: la conduttrice ha appena pubblicato un selfie allo specchio meraviglioso.

Nunzia De Girolamo sta conquistando il pubblico da casa con il suo programma ‘Ciao Maschio’. La trasmissione in cui vengono intervistati in contemporanea tre uomini ha avuto un successo incredibile e per questo motivo la Rai ha deciso di allungarlo con altre cinque puntate.

Nunzia è seguitissima anche sui social network: l’ex politica mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino con scatti fantastici. La 45enne, anche oggi, ha stregato i suoi followers condividendo un selfie niente male. La nativa di Benevento indossa tacchi vertiginosi e ha le gambe scoperte.

Nunzia De Girolamo, selfie allo specchio: fenomenale

Nunzia, poco fa, ha fatto salire la temperatura su Instagram condividendo un selfie allo specchio strepitoso. La conduttrice indossa un vestitino cortissimo che scopre totalmente le gambe. Il suo incredibile polpaccio è in bella vista e merita applausi. Come se non bastasse, la nativa di Benevento ha ai piedi dei tacchi vertiginosi.

“Anche ieri, nonostante l’ora tarda, eravate in tanti a seguire ‘Ciao Maschio’ . Abbiamo parlato nel nostro spogliatoio di corteggiamento, tema moltooooo interessante”, ha scritto nella didascalia. La 45enne ha dato appuntamento ai suoi followers per la puntata di ‘Non è l’arena’ in cui sarà ospite. Gli utenti stanno ovviamente rilasciando apprezzamenti nei commenti.

La De Girolamo, qualche giorno fa, ha paralizzato Instagram condividendo una fotografia incredibile in cui piazzò il suo fenomenale décolleté proprio in primissimo piano.