La bellissima Paola Barale è un’attrice, conduttrice e showgirl italiana. La sua fortunata carriera inizia per uno strano scherzo del destino. La somiglianza alla famosa star internazionale Madonna diventa il suo lasciapassare per il mondo dello spettacolo.

Paola Barale diventa famosa grazie alla somiglianza con la star internazionale Madonna. Dopo piccole comparse in tv, nel 1989 diventa la valletta ufficiale di Mike Buongiorno e la sua carriera inizia a diventare sempre più brillante nel mondo dello spettacolo.

Venerdì 16 aprile, la showgirl Paola Barale, è stata ospite del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, in onda su Rai 1.

Durante la puntata, Paola Barale si è lasciata andare su alcune dichiarazioni molto interessanti. La showgirl ha parlato dell’attrice Paola Quattrini eh ha confessato che sono unite da un’amicizia molto speciale. Ma in che senso?

Paola Barale confessa il colpo di fulmine con l’attrice Paola Quattrini

Durante la chiacchierata della puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda venerdì 16 aprile su Rai1, la conduttrice Serena Bortone interviene con la frase “L’amicizia a volte è come l’amore, scatta qualcosa” , immediatamente Paola Barale coglie la palla in balzo per una sua dichiarazione.

La bella showgirl si riferisce all’attrice Paola Quattrini e dice che la loro amicizia è stata un colpo di fulmine. “Mi ha insegnato un sacco di cose. Ho scoperto in lei, inoltre, una vena di pazzia che ci accomuna!”, ha aggiunto ancora la Barale.

Paola ha anche aggiunto che la Quattrini è una donna molto speciale, molto attiva ed energica, una donna che sa guardare oltre il naso. In altre parole la Barale non ha lesinato con i complimenti sulla Quattrini e sulla loro amicizia speciale.

Paola Quattrini continua la conversazione affermando: “Quando siamo insieme non sentiamo la differenza d’età che c’è tra noi”. Tra le due amiche c’è una differenza di età di 24 anni, la Barale ne ha 53 e la Quattrini 77.

Ma tra le due non c’è differenza d’età che tenga, sono legate l’una all’altra da un’amicizia profonda che colora i giorni delle loro vite in meglio.