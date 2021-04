Raoul Bova, le impressioni dal set: “É stato come avere otto figli”

Raoul Bova. L’attore ed eterno sex symbol italiano sarà presto sugli schermi con una nuova fiction. Ha raccontato le sue impressioni a riguardo e le emozioni che ha provato durante la lavorazione

Raoul Bova: da tutti universalmente conosciuto per il suo talento attoriale, per il fascino e il sex appeal che hanno contraddistinto la sua carriera. Dietro il personaggio celebre c’è l’uomo, nella sua sensibilità e con ricordi ed emozioni che lo hanno reso vicino sempre al suo pubblico che lo osanna fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo nei primi anni ’90.

E’ recentemente apparso sugli schermi di Rai Uno nel programma Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi. Attraverso le parole della sorella Tiziana, degli amici del cuore che ha mantenuto sempre uguali dall’infanzia, del giovane atleta rimasto paralizzato Manuel Bortuzzo, che Raoul ha sostenuto con fervore, abbiamo potuto scoprire ancora una volta l’umanità di un artista che è orgoglio per l’Italia intera. Per lui si sono esibiti i Neri Per Caso con un riarrangiamento della canzone A mano a mano di Rino Gaetano.

Lo vedremo fra poco sul piccolo schermo per un nuovo progetto, una fiction. Scopriamo di cosa si tratta.

Raoul Bova su Canale 5 con Buongiorno, Mamma!

Raoul Bova sarà presto sugli schermi di Canale 5 in quanto protagonista della fiction Buongiorno, mamma!, diretta da Giulio Manfredonia. La prima puntata sarà trasmessa in prima serata dal prossimo 21 Aprile.

La trama è incentrata sulla narrazione della storia della famiglia Borghi, in un viaggio temporale che si esplicita dal 1995 fino ai giorni nostri. Raoul Bova interpreta il ruolo di un preside; il suo personaggio è sposato con la fotografa Anna ed è padre di quattro figli: due maschi e due femmine. Impossibile non notare l’analogia con la vita reale dell’attore che vive la stessa situazione familiare. Si è raccontato in un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha detto: “Il mio personaggio è un preside e ha lo stesso numero di figli che ho realmente, due maschi e due femmine. Durante le riprese è stato come se avessi avuto otto figli”.

Che tipo di padre è Raoul Bova nella concretezza di tutti i giorni? “Do ai miei figli lo stesso tipo di educazione che abbiamo ricevuto io e le mie sorelle. Non credo nella punizione ma nell’autocorrezione. I figli, se sbagliano, devono imparare a correggersi da soli, ma i genitori devono essere sempre presenti”.

Raoul Bova ha avuto i primi due figli (Alessandro Leon e Francesco) dall’ex moglie Chiara Giordano. Dall’attuale compagna, l’attrice e modella, Rocío Muñoz Morales, ha avuto le piccole Luna e Alma. Area di nozze in arrivo? Chissà, forse dopo la fine della pandemia. La stessa Rocío aveva rivelato che il loro matrimonio sarebbe arrivato a sorpresa, quando nessuno se le aspetterà.