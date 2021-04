Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la coppia si separa. Cosa è successo

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: sono la coppia più bella emersa dal reality Grande Fratello Vip. Sono al momento separati. Scopriamo il motivo che li tiene lontani

La quinta edizione del programma Grande Fratello Vip ha visto salire sul gradino più alto del podio Tommaso Zorzi che ha portato a casa un montepremi da 100mila euro (cifra che ha devoluto poi nella sua interezza alle RSA che si occupano di anziani).

Non sono arrivati allo stesso traguardo i concorrenti Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ma la reclusione e gli sforzi fatti dentro la casa più spiata d’Italia non sono stati per nulla una perdita de tempo per loro. Hanno, infatti, ricevuto la ricompensa più grande: quella del vero amore. Si sono conosciuti, infatti, partecipando al celebre reality e rappresentano una coppia giovane, affiatata e innamoratissima da circa due mesi.

I loro canali social mostrano un’esplosione di tenerezze, tipiche di due ragazzi che vivono serenamente i loro sentimenti. Sono attualmente separati, cosa li costringe a stare lontani?

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga separati: svelato il motivo

Rosalinda Cannavò ha festeggiato il secondo mesiversario con Andrea Zenga pubblicando tre giorni fa una dolce clip video che ripercorre alcuni momenti felici insieme alla sua metà. Oggi però i due giovani sono separati da chilometri e chilometri di distanza.

Nessuna paura, niente aria di scompiglio o malumore in vista. Semplicemente la giovane attrice siciliana ha desiderato tornare in terra natia per stare vicino alla sua famiglia di cui sente la mancanza. Ha pubblicato nelle Instagram Stories dei video simpaticissimi insieme alla sorella Francesca, in giro per le vie di Messina, sua città di origine. L’affiatamento tra le ragazze è palpabile, complici di gag molto divertenti a favore di pubblico.

Cosa sta facendo Andrea Zenga nel frattempo? Aspetta il ritorno della sua bella a Milano, rilassandosi tra un film su Netflix e una colazione con cornetto e cappuccino.

Entrambi i ragazzi stanno godendo di un’incredibile popolarità. Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip sono super richiesti e gettonatissimi. Spesso in tv, ospiti di numerosi programmi, sono contemporaneamente corteggiati da brand di prestigio che li richiedono come testimonial dei loro prodotti di punta. Volete una prova? Basta dare un’occhiata ai profili social: un tripudio di post sponsorizzati che incrementano la loro fama anche di novelli influencer.