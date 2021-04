La fantastica conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: il post è da urlo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Nella didascalia Samantha ha scritto: “Strike a pose“. Che tradotto vuol dire: “Mettersi in posa“.

E’ vestita con un lungo abito rosso, molto aderente dalla pancia in giù: le curve ti mandano fuori strada!

La De Grenet ha le mani sui fianchi, i capelli sciolti e lo sguardo rivolto verso destra: al suo fascino è impossibile resistere!

Il post ha spopolato sul web in solo un’ora, con quasi 6.000 mi piace e più di 270 commenti, tra i quali si legge: “Bellissima e sensuale“, “Divina, sei bellissima Samy“, “Che splendore che sei“, oppure “Sei bella dentro e fuori“.

LEGGI ANCHE >>> Samantha de Grenet: chi è, biografia, carriera, famiglia e curiosità sull’ex gieffina

Samantha De Grenet si allena con un’amica speciale: insieme sono divine! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

LEGGI ANCHE >>> Samantha De Grenet doppio sorriso con un’amica speciale. “Niente critiche, grazie!” – FOTO

Proprio due giorni fa, la favolosa ex gieffina ha condiviso con i suoi 513.000 followers una foto scattata in un campo da tennis, insieme alla sua bellissima amica Giuliana Di Serio.

Il post è stato un successo (circa 5.000 mi piace) ed è stato commentato da moltissimi utenti (più di un centinaio), tra cui alcuni personaggi molto famosi nel mondo dello spettacolo, ad esempio: la nota socialite ed ex concorrente del Grande Fratello VIP Patrizia De Blanck; la meravigliosa conduttrice televisiva ed ex modella italiana Caterina Balivo; la splendida modella e presentatrice televisiva televisiva olandese Ellen Hidding ed il grande amore di Al Bano, cioè Loredana Lecciso.

Nella didascalia ha scritto: “Ritorniamo a giocare…mi ricorderò come si fa?“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Entrambe sono vestite con un outfit perfetto per lo sport ed hanno già in mano le racchette: sono pronte per iniziare la partita.