Sanremo 2022 porterà molte novità: Amadeus ha annunciato che non sarà lui il presentatore del Festival e questo cambia le carte in tavola…

Il noto conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disc jockey italiano Amadeus ha dichiarato di non essere alla conduzione di Sanremo 2022.

La Rai ancora non ha ufficializzato il futuro presentatore, ma ci sono dei nomi caldissimi che aspettano conferma: primo fra tutti c’è quello della famosissima conduttrice televisiva, attrice, opinionista e stilista italiana Mara Venier.

La presentatrice di ‘Domenica in‘ è fra le più probabili candidate, poiché un personaggio importante nella tv italiana, cioè Maurizio Costanzo, si è espresso pubblicamente in modo positivo nei suoi confronti, dicendo: “Non so se ci siano trattative in corso, ma con lei a Sanremo ci sarebbe da divertirsi“.

Ecco i nomi più gettonati per la conduzione del Festival di Sanremo 2022…

Oltre alla strepitosa Mara Venier, ci sono altri importanti personaggi del mondo dello spettacolo molto gettonati per la conduzione del Festival più amato dagli italiani.

Uno tra i nomi più caldi è quello della bellissima attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Serena Rossi.

Non si esclude però anche la possibile presenza sul palco dell’Ariston del noto presentatore televisivo, conduttore radiofonico e doppiatore italiano Alessandro Cattelan; oppure della meravigliosa e simpaticissima conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera Michelle Hunziker.

A favore di quest’ultima si è espresso anche il famosissimo presentatore televisivo e radiofonico, nonché ex politico italiano, Jerry Scotti.

I vertici della Rai, però, non hanno ancora dichiarato pubblicamente l’assenza di Amadeus il prossimo anno, dunque non ci resta che aspettare ulteriori conferme…

E voi chi preferireste vedere alla conduzione del Festival più atteso dell’anno?