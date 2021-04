Scomparsi | Geoffrey Page Barton, il giallo dell’imprenditore svanito nel nulla

Geoffrey Page Barton, 46 anni al momento della scomparsa, è un imprenditore australiano svanito da Cernobbio il 21 novembre del 2013.

Geoffrey Page Barton aveva 46 anni il 23 novembre 2013 quando scomparve nel nulla. Imprenditore di origini australiane da anni ormai in Italia, era titolare di una nota impresa di Paderno Dugnano (Milano) e risiedeva, insieme alla compagna Leila, a Cernobbio in provincia di Como. La mattina della sua sparizione disse alla sua fidanzata che si sarebbe recato in ufficio e che si sarebbero rivisti per pranzo, ma così non fu. Il suo cellulare smise di squillare e di lui non si ebbero più notizie.

La Procura di Como aprì un’inchiesta per sequestro di persona, ma il caso venne poi archiviato. Numerose furono le segnalazione lanciate da persone che asserivano di averlo visto. Una foto, in particolare, destò le attenzioni dei media: quella di un senzatetto, molto somigliante a Geoffrey, intento a leggere il Sole24Ore.

Le indagini vennero archiviate a tre anni dalla sua scomparsa, di lui ancora oggi non si ha alcuna notizia. Cosa gli è accaduto? Cosa è successo a Geoffrey Page Barton? Del caso si è occupata negli anni anche la nota trasmissione Rai di Chi l’ha Visto? La redazione raccolse numerose testimonianze, ma nessuna avrebbe condotto ad una risoluzione.

Geoffrey Page Barton, il caso dell’imprenditore australiano scomparso nel nulla il 21 novembre 2013

Non è Geoffrey Barton l’uomo di Bordighera, lo hanno accertato i carabinieri. Il mistero della sua scomparsa continua Pubblicato da Chi l’ha visto? su Venerdì 4 novembre 2016

Era il 21 novembre 2013 quando Geoffrey Page Barton venne visto per l’ultima volta dalla sua compagna e convivente. Intorno alle 10 del mattino, l’imprenditore di origini australiane uscì di casa per effettuare un prelievo di denaro. Alla cassa ritirò 250 euro che, rientrato presso la propria abitazione, lasciò insieme alla carta di credito alla sua compagna. Dopodiché la salutò dandole appuntamento per pranzo: purtroppo i due, però, non si rivedranno mai più.

Ma cosa è successo a Geoffrey Page Barton? Quella mattina come di consueto avrebbe dovuto prendere l’autobus per raggiungere la propria azienda a Paderno Dugnano (Milano). Tuttavia, pare che non acquistò alcun biglietto né tantomeno che su quel mezzo sia mai salito. Ore dopo le 10, il suo Iphone aggancia la cella di un comune in provincia di Monza, Seveso. Dal suo telefono non vennero effettuate telefonate, l’uomo si limitò esclusivamente a rispondere a quelle in entrate effettuate dalla compagna e da alcuni suoi dipendenti. Purtroppo, però, la batteria ad un certo punto non avrebbe più retto: il dispositivo si sarebbe spento per sempre.

Leila, la fidanzata, preoccupata per il mancato rientro del compagno e l’assenza totale di notizie si rivolse alle autorità sporgendo denuncia di scomparsa. Immediatamente attivate le indagine, gli inquirenti iniziarono a scavare nella vita di Geoffrey, scoprendo che la sua attività pare avesse dei debiti. Eppure l’ammontare di questi ultimi non poteva giustificare una fuga. Ma sempre attorno alle finanze dell’uomo ruotarono altre indiscrezioni. Fu la stessa Leila a dire che qualche giorno prima della scomparsa, il compagno aveva ricevuto una telefonata di una persona che conosceva con la quale avrebbe ingaggiato un’accesa discussione sentendo pronunciare a Geoffrey la frase “Mi darai mai quei soldi?“. L’uomo all’altro capo del telefono, però, negò categoricamente di avere pendenze con l’imprenditore. Quanto al denaro pare che l’imprenditore spesso avesse fatto credito a degli amici di cui alcuni, addirittura, sembra avessero nelle proprie disponibilità delle carte di credito lui appartenenti. Conoscevano i codici e ne utilizzavano i fondi.

Dopo due anni dalla scomparsa e l’infruttuosità delle indagini, il caso venne archiviato. Eppure a qualche giorno di distanza, l’ennesima segnalazione, l’ennesimo colpo di scena. La trasmissione di Chi l’Ha Visto? mandò in onda una singolare fotografia in cui era ritratto un senzatetto intento a leggere il Sole24Ore che assomigliava in modo impressionante a Geoffrey. Un’altra ipotesi finita in un cassetto, sembrò trattarsi solo di una sorprendente somiglianza.

Un uomo che conosce Geoffrey Page Barton dice #chilhavisto di averlo incontrato due volte dopo la sua scomparsa http://t.co/ya816EIdfs — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 9, 2014

Ma che fine ha fatto l’imprenditore? Si è allontanato volontariamente, è fuggito? Di lui non si hanno più notizie da quel 21 novembre di otto anni fa.