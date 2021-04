Incidente in casa, morto un uomo molto stimato dalla comunità

Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo è morto cadendo dal tetto della propria abitazione in provincia di Trento: a chiamare i soccorsi la moglie.

Non c’è stato nulla da fare per Bruno Bosinelli. L’uomo, molto noto e stimato all’interno della sua comunità, dedito al sociale e sempre pronto ad aiutare il prossimo, è morto nel tardo pomeriggio ieri. A causarne il decesso, un tragico incidente avvenuto presso la sua abitazione. Pare, infatti, si fosse arrampicato sul tetto per pulire la canna fumaria, tuttavia sarebbe scivolato precipitando da una considerevole altezza.

L’uomo al momento della caduta sarebbe stato solo in casa, a ritrovarlo riverso al suolo la moglie, rientrata dopo alcune commissioni. Inutile la repentina chiamata ai soccorsi.

Si è spento a causa di un tragico incidente Bruno Bosinelli, residente a Pellizzano nella Val di Sole in provincia di Trento. Un uomo stimato dalla comunità, sempre pronto ad aiutare il prossimo, impegnato con il gruppo degli alpini ed amante della caccia. Nel tardo pomeriggio di ieri, sarebbe scivolato dal tetto della sua abitazione su cui era salito – con molta probabilità- per effettuare dei lavori di manutenzione. Potrebbe aver perso l’equilibrio e non trovando alcun appiglio, riporta la redazione de Il Dolomiti, sarebbe rovinosamente volato giù da una considerevole altezza.

A lanciare l’allarme la moglie del 66enne che al suo rientro in casa, dopo aver sbrigato alcune commissioni, lo avrebbe trovato esanime in terra. Repentina la chiamata ai soccorsi, che purtroppo nulla avrebbero potuto fare se non constatarne il decesso. Sul luogo dell’accaduto la Centrale Unica di Emergenza ha fatto sopraggiungere i vigili del fuoco, i Carabinieri, nonché un’eliambulanza ed una squadra di sanitari.

La comunità di Pellizzano, raggiunta dalla notizia della morte di Bruno Bosinelli è stata attanagliata da un incredibile dolore.