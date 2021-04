Torino-Roma, pagelle e tabellino della partita del 31esimo turno andata in scena alle ore 18.

La Roma, dopo le fatiche di Europa League contro l’Ajax, scende nuovamente in campo di domenica alle ore 18 per sfidare il Torino. Entrambe le compagini hanno bisogno di una vittoria per morale e per classifica. I giallorossi, infatti, sognano ancora di agguantare il quarto posto qualificandosi così alla prossima Champions League mentre i granata devono assolutamente raccogliere punti per evitare la retrocessione.

Il Torino vince per 3 a 1 e sale a quota 30 in classifica. Dopo il successo del Cagliari, che si era pericolosamente avvicinato, la banda di Nicola risponde perfettamente e torna a respirare. Gli uomini di Fonseca, invece, restano al settimo posto in classifica.

Torino-Roma pagelle e tabellino

La Roma, nella prima frazione, gioca benissimo e va subito in vantaggio con Borja Mayoral. Lo spagnolo è in uno stato di forma incredibile e continua a gonfiare la rete avversaria. I giallorossi, prima del duplice fischio, attaccano e sprecano diversi contropiedi. Il Toro non sfigura ma sbaglia troppo contro Mirante.

Nel secondo tempo, i granata sembrano non riuscire a reagire e regalano campo agli ospiti. Al 57° minuto, tuttavia, Mirante sbaglia i tempi dell’uscita e viene anticipato da Sanabria che di testa realizza il gol del pareggio. Al 70esimo minuto, Zaza appena entrato sfrutta al meglio una respinta corta di Mirante e ribalta il risultato. Nel finale, un tenace Belotti sfrutta un clamoroso errore di Fazio e regala un cioccolatino a Rincon, bravo a calare il tris a pochi passi dalla linea di porta.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6.5; Izzo 6, Nkoulou 6.5, Bremer 6; Vojvoda 5.5 (63′ Singo 6), Mandragora 6, Lukic 6 (Rincon 6.5), Verdi 5.5, Ansaldi 5.5; Belotti 6.5, Sanabria 6.5 (70′ Zaza 7). All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Mirante 5; Ibanez 5.5, Cristante 5.5, Fazio 4.5; Reynolds 6, Villar 6, Veretout 6(64′ Diawara 6), Bruno Peres 6; Carles Perez 5.5, Pedro 5 (46′ Mkhitaryan 5.5); Borja Mayoral 6.5. All. Fonseca

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Reti: 3′ Mayoral (R), 57′ Sanabria (T), 71′ Zaza (T), 91′ Rincon (T)

Ammoniti:

Espulsioni: 85′ Diawara (R)

La Roma, nel turno infrasettimanale di campionato, affronterà l’Atalanta in casa mentre il Torino andrà a far visita il Bologna.