Un Posto al Sole anticipazioni 19 aprile: Roberto Ferri nei guai. Riceverà un’altra visita da Pietro Abbate, l’uomo che sta cercando di mettere in pericolo i Cantieri

Rossella ha scoperto che Patrizio l’ha tradita nuovamente e la loro relazione è finita. Per questo motivo lei ha deciso di lasciare Napoli per riuscire a concentrarsi sulla laurea imminente perché, stando a pochi metri di distanza dal suo ex, non riesce a studiare. Patrizio, dopo aver appreso questa notizia, parlerà con lei che farà un ultimo passo verso di lui.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto Roberto Ferri è sempre di più nei guai per quello che sta succedendo ai Cantieri. Pietro Abbate si prepara per fare nuovamente visita all’imprenditore, che non sa ancora che è proprio lui ad essere il responsabile di tutto quello che sta succedendo: sarà come sempre Franco a proseguire queste indagini.

Renato è molto dispiaciuto per quello che sta succedendo al piccolo Jimmy. La nonna, infatti, ha deciso di dare una festa a Berlino per il suo compleanno e non ha invitato pure lui che è suo nipote. Per questo motivo, Renato prende una importante decisione.