Valentina Ferragni, l’incredibile lato B della sua domenica in rosa – FOTO

Valentina Ferragni offre ai suoi tantissimi ammiratori un lato di sé davvero inatteso mostrando la bellezza della sua domenica in rosa

Pur non raggiungendo il potere e la popolarità di Chiara, anche Valentina Ferragni occupa un posto di rilievo nel magico mondo dei social. Con i suoi quasi quattro milioni di follower infatti può essere di certo considerata una delle influencer più amate e seguite del paese. Del resto buon sangue non mente e Valentina sembra aver ereditato dalla sorella maggiore non solo l’intuito giusto per gli affari ma anche la grazia e la bellezza. Per deliziare i suoi tanti fan Valentina ha deciso di condividere uno scatto sublime in cui si mostra mentre è a bordo di una stupenda piscina. Con addosso un costume intero rosa la Ferragni junior regala agli ammiratori un lato di sé decisamente apprezzabile. La pelle, non avendo fatto ancora il pieno di raggi solari, è ancora chiara e le gambe tornite insieme al fantastico lato B riescono a raccogliere in pochi secondi i favori dei fan estasiati.

Valentina Ferragni, l’influencer che non ti aspetti

Valentina Ferragni, come del resto anche la sorella Chiara, rompe tutti gli schemi e gli stereotipi legati alla figura dell’influncer bella e bionda. Un abbinamento che nell’immaginario comune più becero sta ad indicare una bambolina senza cervello e di certo Valentina è decisamente lontana da questa immagine. Da sempre infatti la Ferragni junior ha usato i suoi profili social per cercare di lanciare messaggi ben più importanti delle semplici campagne pubblicitarie. Da sempre in prima linea per diffondere idee adatte a sensibilizzare il pubblico su problemi seri come il body positivity. Proprio in questo senso, recentemente, ha deciso di raccontare un momento difficile per quanto riguarda la propria salute. A quanto pare Valentina Ferragni alcuni giorni fa, a seguito di alcune analisi mediche, ha scoperto di soffrire di problemi metabolici e di produzione di insulina.

In particolare si parla di insulino-resistenza. Un aspetto decisamente privato che ha però deciso di rendere pubblico affinché i suoi fan potessero conoscere tale realtà e, nel caso, essere non solo spinti alla prevenzione ma anche alla solidarietà.