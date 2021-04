Ospite a Verissimo Marisa Laurito che ha fatto il punto sulla sua carriera lavorativa e sentimentale, non sono mancanti attimi di grande emozione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Come ogni sabato pomeriggio la puntata di “Verissimo” su Canale Cinque ha riservato grandi emozioni per il pubblico a casa che ha potuto ancora una volta vivere grandi attimi di ironia ma anche commozione per le storie raccontata dagli ospiti. Tra questi anche la grande Marisa Laurito che domani festeggerà il suo 70esimo compleanno e ha colto l’occasione per presentare la sua autobiografia “Una vita scapricciata“.

Un motivo quindi, quello legato all’intervista con la Toffanin, per fare un bilancio della sua lunga vita costellata da grandi successi, ma anche da qualche fallimento.

Marisa Laurito ha infatti voluto parlato del suo matrimonio finito dopo pochissimi mesi, un lutto digerito a fatica: “Non è stato un gioco…C’è stato un anno in cui non volevo uscire…Sono stata male…Ho voluto vivere questo lutto chiusa in casa per questo amore finito…”. Era esattamente l’anno 2001 quando Marisa Laurito è convolata a nozze con Franco Cordova, ex calciatore, solo un anno dopo la separazione.

LEGGI ANCHE —> Le cose che non sai su… Giulia De Lellis

Marisa Laurito racconta il suo rimorso più grande

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marisa Laurito Official (@casalaurito)

LEGGI ANCHE —> Amici 20, il momento è sconvolgente: piangono tutti. La reazione di Maria

Si chiama Pietro Perdini l’uomo attualmente al fianco di Marisa Laurito, ed è stato proprio l’amico Arbore a farli incontrare per la prima volta: “A sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai”.

Silvia Toffanin ha poi domandato a Marisa se rifarebbe tutto nella sua vita oppure se si è pentita di qualcosa fatto o non fatto negli anni. La cantante ed ex conduttrice ha dichiarato che desidera mantenere tutte le sue frustrazioni che la vita le ha riservato perché l’hanno fatta crescere e diventare la donna che è oggi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Solo di una cosa però si è pentita e confessa apertamente a Silvia ciò che ha nel cuore da anni: “Rifarei la Domenica In, che invece ai tempi ho rifiutato…Invece io presi un anno sabbatico…Non lo rifarei più…”.