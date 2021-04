Veronica Peparini sorprende i fan dei social pubblicando una foto della figlia Olivia che ieri sera ad Amici ha accompagnato la ballerina Giulia Stabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Grandissime emozioni anche nella quinta puntata di ieri sera per il Serale di “Amici 20” che ha saputo coinvolgere il pubblico a casa con nuovi colpi di scena. Soprattutto Veronica Peparini ha vissuto un momento molto intenso durante la terza manche quando la sua allieva Giulia Stabile, sfidando Sangiovanni, si è esibita con una coreografia sulle note de “L’anima vola” di Elisa. Sul palco però la ballerina non era da sola perché si è esibita insieme anche sua figlia, la piccola Olivia.

Veronica Peparini posta la foto più bella, la figlia Olivia conquista sul palco di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Durante l’esibizione abbiamo visto la piccola affiancare la ballerina Giulia Stabile nell’esecuzione della coreografia assegnatale proprio da Veronica. Tante lacrime versate da parte della mamma orgogliosa della figlia che rappresentava nel ballo l’animo fanciullesco che ogni adulto trattiene dentro di sé anche col passare degli anni.

Olivia rappresentava l’ombra di Giulia dietro un telo bianco per poi emergere a fianco dell’allieva del programma in tuta rosa e capelli raccolti, sempre sotto lo sguardo vigile della mamma Veronica che non è riuscita a trattenere l’emozione sin dalle prime battute.

A commuoversi, oltre a mamma Veronica, sono stati anche Stash, papà della piccola Grace nata lo scorso dicembre e il conduttore Stefano De Martino, papà di Santiago di 8 anni. Vediamo infatti i due papà piangere a dirotto durante la rappresentazione, una scena che ha a sua volta smosso gli animi di non pochi telespettatori a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Anche la showgirl Matilde Brandi a margine dello scatto non ha potuto non commentare lo scatto: “Amore di mamma ❤️❤️❤️ è stata meravigliosa! Bravissima olivia! Ci hai fatto commuovere tutti 🥰”.