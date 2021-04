Zoe Cristofoli ha fatto salire la temperatura sui social network condividendo una fotografia strepitosa in cui ha mostrato il suo lato A esplosivo.

Zoe Cristofoli è sicuramente una delle influencer più famose d’Italia. La classe 1996, con il suo stile trasgressivo, i suoi numerosissimi tatuaggi e le sue curve pazzesche riesce sempre a conquistare l’attenzione dei suoi followers. La nativa di Verona ha avuto diversi flirt con personaggi famosi: già in passato vicino a Corona, la bella modella è legata sentimentalmente al campione del Milan Theo Hernandez.

I due, tuttavia, starebbero vivendo una crisi e si sarebbero lasciati. Zoe, dal canto suo, continua ad essere esplosiva su Instagram e proprio poco fa ha mandato in tilt il web con una foto da crepacuore. L’apertura da paura mette in mostra il suo seno devastante.

Zoe Cristofoli, apertura da infarto: che lato A!

“Sono speciale, perché nessuno è come me“, ha scritto nella didascalia utilizzando anche qualche espressione colorita e adoperando la lingua inglese. Zoe, infatti, non è seguita soltanto dagli italiani ma ha seguaci, ammiratori e sostenitori in tutto il mondo. Il post contiene una fotografia esagerata.

La Cristofoli, infatti, indossa un body da urlo con apertura fantasmagorica. Come se non bastasse, la sexy influencer non ha il reggiseno. Il suo lato A prorompente e strepitoso conquista la scena e fa girare la testa a tutti. Le sue labbra carnose e il suo sguardo da brividi fanno impazzire tutti.

L’influencer di origini venete, qualche settimana fa, mandò in visibilio i suoi seguaci condividendo una foto paurosa in costume.