Aida Yespica, vasca idromassaggio bollente: tripudio di sensualità – FOTO

Aida Yespica, la bellissima modella latina manda in estasi il web con le sue ultime foto, una tripudio di sensualità.

Aida Yespica è una delle donne latine più belle presenti nel mondo della televisione del nostro paese. Venezuelana ma italiana di adozione, il suo profilo Instagram vanta quasi un milione di followers. Un profilo certamente ricco di foto dal contenuto audace, ogni scatto ne immortala la bellezza ed il fascino di Aida, anche senza trucco è uno spettacolo.

Sebbene i post non vengano pubblicati – a differenze di altre modelle “colleghe” – a cadenza quotidiana, sicuramente i suoi scatti rimangono per molto tempo nell’immaginario collettivo provocando non pochi colpi al cuore.

Come la foto sopra riportata, che risale al sei gennaio in cui lei simpaticamente attende l’arrivo della “Befana” con una tuta da far girare la testa, “colpa” della generosa scollatura a V che non nasconde assolutamente le abbondanze di Aida.

Ma la tuta oro e pizzo nero sicuramente lascia tanto spazio all’immaginazione, i commenti infatti in quell’occasione non sono di certo mancati. Pochi minuti fa comunque Aida ha deciso di mandare il tilt il web postando dei video nei quali mostra le sue grazie in uno scenario altamente bollente.

Aida Yespica, bagno bollente e curve in mostra: da infarto

Luogo da sogno, vapore…acqua bollente e Aida Yespica dentro una vasca idromassaggio, cosa volere di più? Dal frame si vede chiaramente la modella senza trucco e dal costume rosso passione. La fascia non riesce a trattenere le curve esplosive e sotto un mini slip abbinato. Sguardo seducente, capelli fluenti…i fans sono già pazzi di lei.

Sensuale anche l’altra storia pubblicata; il dettaglio delle gambe nude “stuzzicate” dall’acqua è quel tocco di Eros in più che non passa assolutamente inosservato.

Le storie risalgono a pochi minuti fa, certamente un’occasione per amare di più questo lunedì.