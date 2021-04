Aka7even e Martina, lei sta con un altro allievo di Amici? Le prove sui social. Il loro amore ha fatto molto discutere in questi mesi, ma ora sembra essere cambiato tutto

La storia tra Aka7even e Martina ad Amici 20, è sicuramente la relazione che ha fatto più discutere in questa lunga edizione. I due si sono conosciuti in casetta e hanno cominciato una storia che ha subito tanti alti e bassi. Qualche mese fa durante un daytime abbiamo scoperto che Martina si era presa una sbandata per l’altro cantante Raffaele, e questo aveva fatto scoppiare il putiferio tra i ragazzi. Luca alla fine aveva deciso di perdonarla e si erano rimessi insieme, nonostante questa cosa irrisolta tra di loro.

Cos’è successo tra Aka7even e Martina? Raffaele rientra a far parte del famoso “triangolo” ad Amici 20

Quando il serale è cominciato, i due agli occhi del pubblico sono sembrati piuttosto distanti. Luca è finito al ballottaggio durante le primissime puntate e i due avevano condiviso un bel momento, dove lui le diceva che lei era stata la cosa più bella del suo percorso. Poi improvvisamente il nulla: tra di loro la distanza è diventata sempre più forte e quando sabato è stata lei a finire al ballottaggio, Luca si è augurato apertamente che a salvarsi fosse Deddy. Poi, quando lei è stata eliminata, non ci sono state lacrime e a malapena l’ha salutata.

Ora che lei è fuori dalla scuola, è tornata ad usare i suoi social e ha pubblicato una strana dedica per Raffaele: “Spacca tutto, love. Io ti guardo da casa“. Il nomignolo ha insospettito i suoi fans: alla fine sarà scoppiato l’amore tra di loro?