Alba Parietti, labbra da baciare e viso incredibile: sembra una bambola FOTO. La showgirl più amata di sempre ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Alba Parietti è una delle showgirl più amate di sempre. Simpatica, divertente e famosa sui social per le sue risposte taglienti agli haters, negli anni è diventata sempre più nota anche tra i giovani che hanno cominciato a seguirla e apprezzarla in tutto quello che fa. Per lei quest’anno è stato molto particolare per via di suo figlio Francesco Oppini, che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip dove ha avuto modo di raccontare la storia della loro famiglia e lei si è esposta molto andandogli a fare una sorpresa dove, per la prima volta in televisione, si è messa a nudo.

Alba Parietti bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Alba oggi è stata ospite a La Vita in Diretta per parlare della legge Zan, ovvero la legge contro l’omofobia. In questo periodo tanti programmi televisivi stanno affrontando questo argomento nella speranza che venga approvata, e lei in prima linea ha deciso di lottare per far sì che questo accada.

Ha pubblicato uno scatto su Instagram poco prima di andare in onda, un semplice selfie che ha conquistato i suoi numerosi followers che la seguono ogni giorno con affetto.