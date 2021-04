Alessandra Celentano brutale contro Maria De Filippi: stupore sul web. L’insegnante di danza ha lanciato un guanto di sfida a Samuele ad Amici 20

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi è arrivata oramai agli sgoccioli e i professori stanno cominciando a tirare fuori gli artigli per preservare i propri allievi. Alessandra Celentano è riuscita a fare fuori le due ballerine che proprio non le andavano a genio, Rosa e Martina, e ora che è arrivato il momento di concentrarsi sui concorrenti più forti per poter far vincere la propria squadra e così ha deciso di puntare Samuele, uno dei ballerini più amati di questa lunga edizione che ha appassionato tanto i telespettatori.

Alessandra Celentano brutale con Maria De Filippi: “Lo tiene sotto una campana di vetro”

In vista della sesta puntata del Serale la maestra Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida tra Serena e Samuele! Cosa ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/NdtF5IR7xu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 19, 2021

Alessandra ha scritto una lunga lettera dove ha parlato del guanto di sfida che ha voluto lanciare tra Samuele e Serena. “Tutti si sono messi in gioco tranne Samuele che è stato tenuto sotto una campana di vetro a partire dalla conduttrice“. Quando è stata letta questa parte della lettera, sul web c’è stata molto confusione e in tanti si chiedevano se stesse parlando davvero di Maria, ma la conduttrice è solo una quindi chiaramente il riferimento è a lei. Un’accusa piuttosto pesante ma sicuramente ironica, che Maria non ha commentato quando ha letto la lettera scritta dall’insegnante di danza.

Samuel ha deciso di accettare il guanto anche se con un bel po’ di dubbi su come riuscirà questa coreografia nella prossima puntata che andrà in onda: oramai il serale si sta avvicinando alla fine e i ragazzi vogliono giocarsi il tutto e per tutto per riuscire a vincere il programma.