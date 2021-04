Amici, Martina rompe il silenzio e fa una dedica a un suo ex compagno che…

La ballerina appena uscita dal talent di Canale 5 sorprende tutti con un messaggio inaspettato. Il suo pensiero non è stato per Aka7even.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

Martina Miliddi è appena uscita dal talent show di Maria De Filippi dopo diversi mesi in cui si è divisa solamente tra sala prove e casetta dove ha condiviso il suo percorso con i compagni di avventura.

Questi mesi all’interno della scuola sono stati caratterizzati soprattutto dagli attacchi che ha ricevuto da parte della maestra Alessandra Celentano la quale non l’ha mai ritenuta all’altezza dell’opportunità che le è stata data da Lorella Cuccarini. Ma anche dalla sua relazione con il cantante Aka7even nonché le intromissioni tra di loro.

La storia tra Martina e Luca (vero nome di Aka) è stata un continuo tiro e molla e tra di loro si è intromesso anche l’allievo Raffaele.

La dedica d’amore di Martina per…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici 20 (@amici.20_)

In realtà è stata la bella Martina che ha cercato le attenzioni del cantante e che gli ha rivelato il suo interesse nei suoi confronti mettendo in dubbio l’amore con Aka7even.

Ormai si fanno insistenti le voci che tra i due la storia sia definitivamente archiviata e nel momento in cui Martina ha detto addio ai suoi compagni non c’è stato alcun avvicinamento con il suo ex fidanzato.

Nel momento in cui la ballerina ha ripreso possesso dei social ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi sostenitori e subito dopo ha voluto dedicare un messaggio proprio a Raffaele pubblicando una loro foto e scrivendo: “Ti guardo da casa. Spacca love”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mondo della TV (@ilmondodellatv)

Non resta che attendere se una volta che i due si possano ricongiungere nasca davvero una storia d’amore.