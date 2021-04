Anna Safroncik in vestaglia sui social, che bellezza l’attrice-FOTO

La bella attrice Anna Safroncik ha condiviso una foto su instagram in cui appare bellissima ed elegante con una vestaglia

Anna Safroncik è sensuale ed elegante con una vestaglia che fa scivolare sulla spalla, appare incantevole. Da così la buonanotte ai suoi followers, facendoli sognare. I commenti sono tantissimi:“Sembri scesa dall’Olimpo”, “Ti rendi conto della tua bellezza”, “Non sei bella sei pazzesca”. L’attrice è molto apprezzata dal pubblico, specialmente grazie alla serie di cui è stata protagonista per 4 anni, Le tre rose di Eva. Il suo personaggio Aurora è entrato nei cuori di tutti.

Anna Safroncik Vita privata e Carriera

La bella Anna Safroncik ha iniziato al sua scalata verso il successo con il concorso di Miss Italia. Subito dopo intraprende la carriera in televisione e nel cinema. Lei è sempre stata appassionata al mondo della danza e dello spettacolo. Ha rivelato che vorrebbe essere una sorta di Sandra Bullock italiana, le piace far ridere la gente. Proviene da una famiglia di artisti, suo padre è un tenore e la mamma e sorella due ballerina. Hanno anche aperto una scuola di danza ad Arezzo in Toscana. Tra i primissimi film che ha fatto la bella Safroncik c’è un successo di Carlo Verdone, “C’era un cinese in coma” del 2000. Successivamente la sua carriera spicca il volo e continua ad essere richiesta per molti film.

Ricordiamo la sua presenza in “La matassa” di Ficarra e Picone. Poi La bella società, Poli opposti, La verità e tanti altri. Ma la televisione è forse quella che le ha dato più notorietà e che ha permesso al pubblico di conoscerla bene. In particolare sono state le serie tv ad averle dato successo. Tra Don Matteo, CentoVetrine, La figlia di Elisa- Ritorno a Rivombrosa, Il falco e la colomba, Il restauratore e ovviamente Le tre rose di Eva. Queste serie tv sono state essenziali per la Safroncik e il suo successo. Nel 2017 ha partecipato anche ad un episodio di Camera Cafè.

Al momento non la stiamo più vedendo sulle scene, in parte a causa dell’emergenza coronavirus, in parte perché forse non è ancora arrivata l’opportunità giusta. In ogni caso l’attrice sta riscuotendo successo sui social, infatti su Instagram vanta già 529 mila followers. E collabora con molti brand per varie promozioni. Speriamo però di rivederla presto in televisione.