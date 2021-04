Annalisa Minetti annuncia il cambio di vita: i dettagli

Annalisa Minetti ha condiviso con i fan una splendida notizia. Grazie a una nuova tecnologia migliorerà la sua cecità dopo molti anni.

Due telecamere cambieranno la vita di Annalisa Minetti. La nota cantautrice, dopo gli innumerevoli anni vissuti nella cecità, vivrà un importante cambiamento. Questo grazie a una tecnologia avanzatissima. Realizzato con due telecamere, il sistema tradurrà i dati visivi in parole. Il tutto renderà molto più semplice la vita quotidiana della cantante.

Grazie alle telecamere riconoscerà oggetti e individui. Di piccolissime dimensione, sistemate sugli stecchi della montatura degli occhiali, capteranno la direzione del naso. Collegate all’orecchio tramite auricolare, descriveranno il campo visivo circostante.

Nelle storie di Instagram, Annalisa ha condiviso la copertina del magazine Grandhotel dove è protagonista, con tanto di notizia sull’imminente cambiamento. Da quando ha 18 anni è non vedente. Dopo 27 anni, grazie alla tecnologia, ricorrendo a occhi elettronici potrà finalmente semplificare le sue giornate. La Minetti ha raccontato come nel sistema si possano registrare i volti dei propri cari legandoli a uno specifico nominativo.

La 44enne seguirà un corso per prendere confidenza con il dispositivo per poi usufruirne in estate. Un sistema momentaneo che in futuro potrebbe essere abbandonato da Annalisa. Infatti al momento della nascita della figlia Elena sono state congelate le sue cellule staminali. In futuro potrebbe essere effettuato il trapianto. La ricerca in merito a questo tipo di operazioni tuttavia è ancora in corso.

Annalisa Minetti: Miss,cantante, atleta e mamma

La Minetti è madre di Fabio, nato dal primo matrimonio con il calciatore napoletano Gennaro Esposito. Dopo la fine della loro storia Annalisa si è legata al ricercatore scientifico Michele Panzarino. La coppia ha dato alla luce la figlia Elena. Il suo nome è stato scelto in omaggio della suocera.

Per quanto riguarda la vita professionale, la Minetti ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia. Arrivata al settimo posto, è poi passata alla carriera musicale. Nel 1988 ha partecipato al Festival di Sanremo vincendo la sezione Giovani. E’ ritornata sul palco dell’Ariston nel 2005 e nel 2008. Di seguito ha preso parte negli anni a innumerevoli programmi.

Inoltre ha doppiato alcune pellicole. Poi si è lanciata nel mondo dello sport partecipando alle paralimpiadi. Dopo la vittoria di una serie di medaglie le è stata riconosciuta la medaglia al valore atletico. Inoltre è stata nominata Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

A tutto questo si aggiunge il suo debutto nel mondo della letteratura. Oltre a due volumi, ha dato vita a una collana composta da 12 libri, intitolata il Motivazionario.