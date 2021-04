Avanti un altro, perplessità in studio: “I cosi finti?”, delirio in diretta

Paolo Bonolis si sorprende in diretta, la rivelazione di un’ospite in studio lo fa pensare. Tra lui e Luca Laurenti non riescono a capire…

E’ in onda una nuova puntata di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ogni pomeriggio fa divertire il pubblico a casa tanto che il successo ha portato Mediaset a dare inizio anche alla versione serale. Infatti la domenica sera la coppia tiene compagnia ai telespettatori con Avanti un altro, pure di sera. In questo lunedì, dopo il primo concorrente che si aggiudica il posto del potenziale campione, arriva la seconda partecipante. Il suo nome è Gaia, ha trentasette anni e si occupa di assistenza a servizio clienti un noto sito di e-commerce e durante la puntata si è lasciata scappare una rivelazione. Paolo e Luca sono spiazzati.

Avanti un altro: lunedì la prima puntata della settimana

“Sono un’assistente del servizio clienti di un sito e-commerce” spiega Gaia e Paolo non capisce: “Di ombless?”. Laurenti subito risponde al suo collega. Ma il discorso si fa sempre più interessante. “Ogni tanto ci capitano un po’ di clienti particolari” continua la concorrente. “Cioé?” chiede perplesso Bonolis. “In genere più particolare che può esserci capitato, sai da noi si vendono tanti prodotti di diverse tipologie – entra nel dettaglio – Qualche cliente non è abbastanza soddisfatto e quindi chiede di restituirlo”. “Che volevano restituire?”. Chiede il conduttore. “Beh parliamo di Sex Toys”. Svelato l’arcano. “I cosi finti?”. E il gioco continua.

Il gioco continua

La piccola parentesi va per le lunghe e nonostante il gioco continui ancora per un po’ per Gaia, Paolo Bonolis e Luca Laurenti rimangono perplessi sul Sex Toys e continuano a farsi domande al riguardo. “Ci stavamo domandando per via del – il conduttore non riesce a dirlo – del coso finto lì”. Si intromette Laurenti: “Usato non…” Subito Paolo: “E come fa? Se non gli è piaciuto è perché non ha funzionato”. “Che fai je ridai…non si può non si può”. Esclamano i conduttori meravigliati da questo argomento.

La conduttrice continua a giocare ma non riesce ad arrivare in finale.