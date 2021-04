Belen Rodriguez, una dea al sole: tutto il resto scompare – FOTO

Belen Rodriguez si conferma sempre di più regina del web con due scatti che fanno letteralmente girare la testa ai fan

Bella e sensuale ancora più di prima Belen ha la fortuna di possedere un’eleganza che è fuori da tutti gli schemi. La bella modella argentina sembra proprio non riuscire a mancare un colpo nemmeno se ci provasse con tutto l’impegno. Gli ultimi scatti pubblicati infatti sul suo profilo Instagram hanno una potenza tale da avere la capacità di oltrepassare l’obiettivo e colpire i follower dritti al cuore. In queste foto Belen sembra quasi intenta a degli esercizi di yoga come suggerirebbe la didascalia “Respira con calma e profondamente, sii presente“. I più romantici invece potrebbero pensare che, come se fosse una dea scesa in terra, la sua intenzione sia quella di fare un omaggio al sole. L’astro caldo che non disdegna di certo concederle il suo dolce abbraccio. Del resto un vecchio proverbio dice che il sole bacia i belli e di sicuro Belen è l’obiettivo più allettante.

Belen alle prese con gli haters di Instagram

Belen è uno di quei personaggi che è da sempre molto attiva sui social dove pubblica momenti sia della sua vita privata che del suo lavoro. In questi giorni è finita per l’ennesima volta sotto attacco da parte dei cosiddetti haters per il semplice fatto di trovarsi alle Maldive. La showgirl argentina infatti ha negli ultimi tempi condiviso sul suo profilo Instagram foto meravigliose che la ritraggono anche insieme al compagno Antonino Spinalbese immersa nelle incantevoli isole. Immediatamente, proprio attraverso il noto social network, diversi utenti si sono scagliati contro la sua scelta di partire in un momento tanto delicato per l’intero pianeta. A nulla è valso spiegare che se Belen si trova dall’altra parte del mondo è solo per ragioni lavorative.

Alle Maldive infatti Belen è dovuta recarsi per posare in un servizio fotografico ed è chiaro che nelle pause dal lavoro la coppia abbia colto l’occasione anche per godersi il paradiso in cui si trovano. Gli haters però non demordono e come alcuni follower hanno voluto precisare in sua difesa: è evidente che l’invidia è più forte della ragione.