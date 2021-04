Cani Vip, conoscete il cane di Elisa Isoardi? Tutto su Zenit

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua bella padroncina: si tratta del cane di Elisa Isoardi. Le curiosità su Zenit

Lei è una dei personaggi più in vista e seguiti del momento. Grande protagonista de L’isola dei Famosi che ha dovuto abbandonare per problemi ad un occhio. Parliamo di Elisa Isoardi, uno dei volti storici della Rai che per questa avventura è sbarcata a Mediaset facendosi conoscere come una leader indiscussa del gruppo.

Lei è una di quei vip che ha un amore grande per il mondo degli animali, sconsiderato per il suo amico a quattro zampe, Zenit, un piccolo barboncino che lei porta praticamente sempre con sé.

Di certo durante la sua permanenza all’Isola le sarà mancato moltissimo e ora che è tornata in Italia sarà stato uno dei primi che ha riabbracciato. Elisa portava Zenit anche dietro le quinte dei programmi televisivi, primo tra tutti “La prova del cuoco”. La conduttrice vive in simbiosi con il suo cane ed è possibile vederlo dai tantissimi scatti presenti sul suo profilo Instagram.

Cane di Elisa Isoardi, le curiosità su Zenit

L’amore che Elisa Isoardi prova per il suo Zenit è immenso. Un rapporto forte ed unico che lei stessa ha raccontato come qualcosa di cui non riuscirebbe a fare a meno. Zenit non ha un profilo social ma lo vediamo praticamente sempre nelle foto della conduttrice.

Lei stessa ha raccontato che proprio il suo barboncino l’ha salvata più volte. In una intervista a Tv Sorrisi e canzoni ha rivelato che lei soffre di forti dolori all’addome che le portano forti fitte, alcune volte anche a svenire. Grazie alla prontezza di Zenit che abbaia e la lecca, una volta quando Elisa si è accasciata a terra in bagno, si è riuscita a svegliare proprio grazie alla reazione del suo cane.

Quando la Isoardi era al timone de ‘La Prova del Cuoco’ istituì uno spazio tutti dedicato all’alimentazione degli amici a quattro zampe. Una cosa che non era mai stata fatta prima e che portò il barboncino anche in studio davanti alle telecamere.

Nel mese di gennaio, infine, per il compleanno di Zenit Elisa Isoardi ha preparato per il suo Zenit una torta a base di osso buco.