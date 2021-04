Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi lunedì 19 aprile, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sulla situazione riguardante l’epidemia da Coronavirus, diffusasi in Italia da oltre un anno. Stando all’odierna tabella sanitaria, i casi di contagio complessivi dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 3.878.994 con un incremento di 8.864 unità. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che risultano essere ad oggi 493.489 (-11.122), così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3.244 in totale e 67 in meno di ieri. Il numero dei guariti è giunto a 3.268.262 con un incremento di 19.669 unità. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 316 decessi il bilancio delle vittime totale nel nostro Paese a 117.243.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha segnalato l’eliminazione di 1 caso, in quanto già segnalato da altra regione. Inoltre, in seguito a verifica, sono stati identificati due duplicati tra i deceduti comunicati in precedenza. La Calabria ha reso noto che in data odierna vengono comunicati i seguenti decessi: 2 decessi avvenuti l’11/04/2021; uno il 12/04/2021; due il 17/04/2021; e uno il 18/04/2021, non comunicati in precedenza per mero errore materiale. Il Veneto segnala che il dato dei casi confermati da test antigenico è diminuito rispetto a ieri in quanto i test confermati da molecolari sono stati ricollocati.

Covid, farmaco scoperto da mezzo secolo utile per contrastarne gli effetti

Si chiama Niclosamide il farmaco noto da quasi mezzo secolo impiegato per curare l’apparato dirigente che pare avrebbe effetti rilevanti nella lotta al covid. Un antiparassitario che utilizzato nel trattamento dei pazienti positivi al Sars-Cov2 riuscirebbe a lenire i danni ai polmoni arrecati dalla proteina Spike.

Stando a quanto riportato dalla redazione de IlMeteo.it, ad effettuare la scoperta un team del King’s College di Londra e dell’Università degli studi di Trieste e del Centro di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste. Gli scienziati avrebbero scoperto l’effetto preventivo del farmaco sul meccanismo che innesca la fusione tra le cellule polmonari con il Covid.

Pfizer, ottime notizie sul fronte dosi

Saranno 100 milioni le dosi nel 2021 che Pfizer consegnerà all’Europa. Un sorprendente risultato, questo, raggiunto grazie all’opzione d’acquisto esercitato dalla Commissione in sede di sottoscrizione dell’accordo siglato lo scorso febbraio.

Saranno, quindi, 600 milioni le dosi che arriveranno nei confini dell’Unione Europea.

Regioni, il cambio di zona a partire da oggi: il quadro nazionale

L’intero territorio nazionale è praticamente in zona arancione. Eccezion fatta per il passaggio di alcune regioni in rossa come ad esempio la Campania, che ha visto un aggravamento della sua posizione con l’imposizione di norme più stringenti. Confermato l’alto rischio, invece, almeno sino a fine mese di Valle d’Aosta, Sardegna e Puglia.

L’obbiettivo delle autorità locali, adesso è uno: raggiungere la zona gialla che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbero iniziare a vivere una situazione di ritorno alla normalità. In primis le novità riguarderebbero i ristoranti. Quelli con a disposizione i posti a sedere all’aperto potranno, infatti, riaprire le proprie porte anche a cena.