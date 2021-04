Una anziana dentista di Genova ha lasciato 5 milioni in beneficenza. Esclusi i parenti dal testamento: ecco cosa avevano fatto

5 milioni di euro in beneficenza ad enti e associazioni benefiche e nemmeno un centesimo ai parenti più vicini. È questa la scelta fatta da una nota dentista in pensione di Genova scomparsa lo scorso marzo. Lei è Angela Torelli, 91 anni e una lucidità inaudita.

A raccontare la sua storia singolare il giornale il Secolo XIX che ha messo nero su bianco il perché della sua scelta. È stato proprio il suo testamento, infatti, che ha fatto notizia e ha lasciato di stucco i parenti.

5 milioni di euro tutti in beneficienza. 2,5 milioni devoluti alla Lega del Filo d’Oro, 1,5 milioni ai bisognosi genovesi che vengono assistiti dalle suore della congregazione “Piccole sorelle dei poveri. Infine la casa di proprietà sulle Dolomiti ceduta all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Per i suoi parenti più vicini, i parenti del cognato nulla e i motivi sono più che raccapriccianti.

5 milioni in beneficenza, l’apertura del testamento lascia di stucco

È stata proprio la signora Angela a spiegare il perché dell’esclusione dei parenti del cognato dal testamento. Un gesto, il loro, che la dentista in pensione non ha affatto messo da parte. Lo scorso anno, vista già l’età che avanzava e la cospicua eredità avevano cercato di metterla sotto tutela.

“Confesso, infine, che non riesco a perdonare le angherie che i parenti di mio cognato hanno inflitto a me e a mio marito e spero che il Buon Dio, cui chiedo sin d’ora perdono, non vorrà castigarmi per questo”. Sono queste alcune delle righe che la dottoressa Torelli ha affidato al suo testamento nel quale spiega cosa era successo e il perché di questa sua scelta.

Il testamento è stato redatto dal notaio Piero Fracassi e affidato, per l’esecuzione, all’avvocato Simone Costa. La donna ha pensato anche alla donna di servizio che le è stata accanto per anni alla quale ha lasciato 20 mila euro e all’amministratore che gestiva i suoi immobili. Al marito ha lasciato la casa a Prato Nevoso.

Un caso particolare che ha attirato l’attenzione ma non il solo a Genova. Solo a febbraio un altro lascito importante da parte di una professoressa di origini nobiliari, Marisa Cavanna, che ha lasciato 25 milioni in beneficenza.