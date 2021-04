Svelato nelle ultime ore il reale motivo della roturra tra l’attore Can Yaman e Diletta Leotta. La partenza improvvisa, e poi…

Dopo l’addio ai social, lo scorso 15 aprile, da parte dell’attore di origini turche dalla bellezza travolgente, Can Yaman, sarebbero iniziati i primi sospetti su una latente crisi tra la coppia più affiatata del momento. La notizia sulla sua rottura con la biondissima conduttrice catanese, Diletta Leotta, si è presto propagata sul web, lasciando interdetti i fan della coinvolgente storia d’amore. I quali, fino a questo momento, non sono ben riusciti a capacitarsi della reale motivazione di tale allontanamento.

Adesso però un’improvvisa rivelazione pare sia riuscita finalmente a fare luce su ciò che è realmente accaduto tra i due da una settimana a questa parte. Parte della verità sarebbe nascosta dietro un’improvvisa e duplice partenza. L’altra nelle ultimissime dichiarazioni in diretta del giornalista “in rosa” Santo Pirrotta…

Diletta Leotta e Can Yaman, la duplice amara verità sulla rottura

Dopo la cancellazione del profilo Instagram di Can, il giornalista ha prontamente annunciato ad “Ogni Mattina” come le nozze tra i due, previste per metà agosto, sarebbero state già precedentemente spostate a data da destinarsi. Mentre nell’ultimo episodio televisivo Pirrotta si è concesso il merito per il nuovo vero scoop.

“Il matrimonio non si fa“, ha annunciato, ma: “vi dirò di più”. Secondo il nobile padrino del gossip infatti la crisi fra i due stavolta sarebbe “profondissima“. Diletta ha rinunciato al suo anello di fidanzamento rifiutando ugualmente con decisione l’invito dell’attore a seguirlo per il suo attuale viaggio in Turchia.

Il giornalista descrive, durante la trasmissione di Adriana Volpe, un Can su tutte le furie per l’estremo gesto dell’inviata sportiva. Inoltre, a dare man forte al delicato momento, sono state proprio le aspettative del nativo di Istanbul. Diletta prima di rifiutare senza spiegazioni, ed avendo fatto conoscere in passato a Can i suoi genitori, avrebbe infatti dato modo a lui di proporre un passo del tutto simile.