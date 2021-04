Domenica Live, Barbara D’urso esplode in studio: “Basta con queste storie”

A Domenica Live le sorprese non finiscono mai. Ieri Barbara D’Urso non è riuscita a trattenersi con Paolo Brosio, l’ospite l’ha fatta grossa

Barbara D’Urso non sta passando un bel momento, gli ascolti dei suoi programmi sono sempre più bassi e per la conduttrice partenopea il suo lavoro è in bilico. Tutte questa situazione la rende più agitata e negli ultimi tempi i fan hanno notato un cambiamento anche in diretta. Ieri, nel corso della puntata di Domenica Live, la donna ha avuto l’ennesimo attacco isterico dopo le parole di Paolo Brosio, ospite in studio.

Barbara D’Urso attaccata da Paolo Brosio, il motivo

Nel corso della puntata del 18 aprile, Paolo Brosio è stato uno degli ospiti a Domenica Live e come sempre non ha perso occasione di fare riferimento alla sua fede. Questa volta però l’uomo si è lasciato scappare qualche parola di troppo riguardo alle dichiarazioni sulla differenza dei ruoli tra uomini e donne all’interno della Chiesa Cattolica. Barbara D’Urso ha affermato: “Nella mia semplicità, faccio un appello piccolo piccolo – spiega – che tra 50 anni ci possa essere sull’altare oltre ad un prete uomo anche un prete donna”. La sua affermazione ha scatenato una reazione indescrivibile da parte dell’ospite: “Ora le donne possono consacrare le ostie? – attacca – A forza di fare appelli stai demolendo la Chiesa Cattolica, la demolisci con le picconate.” inizia ad urlare in studio Paolo Brosio. Dopo l’attacco verso la conduttrice, prende le sue difese anche Cecchi Paone che infierisce contro il giornalista.

Dopo la piccola parentesi, la puntata è andata avanti ed è tornata la calma in studio. Anche ieri Barbara D’Urso è riuscita a portare a termine il suo lavoro con una grande professionalità.