Eleonora Incardona si lascia andare: “E’ così morbido”, ma cosa? – FOTO

Eleonora Incardona si spoglia e lascia i fan senza parole, affronta il freddo di questi giorni, il suo fondoschiena è nazionale

Eleonora Incardona è alla ricerca del principe azzurro e ai fan sembra strano che ancora non lo abbia trovato, vista la sua bellezza e solarità che si intravede dalle foto e i video su Instagram. La ragazza siciliana sta costruendo la sua carriera nel mondo della moda e dei social e giorno dopo giorno i follower aumentano e così il suo seguito. E’ arrivata a sfiorare il milione, la meta è ancora lunga ma la strada intrapresa è quella giusta.

Eleonora Incardona: l’ultima FOTO, il fondoschiena è suo?

Eleonora Incardona è ormai inarrestabile, l’influencer non perde occasione di dare il buongiorno e la buonanotte ai fan che la seguono ovunque. Ormai non possono più fare a meno di lei e della sua bellezza. La ragazza si mantiene in forma con attività fisica e una sana alimentazione, ce lo ha rivelato anche nel corso di un’intervista: “Lo sport è tutta la mia vita, sono una addicted endorfine”. E si vede visto che ha un corpo irresistibile: lato A e fondoschiena. Le sue foto sono diventate virali, i follower impazziscono per lei che sa come provocarli e come conquistarli. Nel suo ultimo post ha scritto facendo riferimento alla sua giacca di pelle: “E’ così morbido” ma il web ha letto quel messaggio sotto un altro punto di vista.

Cosa è morbido? Sicuramente il web non ha potuto fare a meno di pensare al suo fondoschiena in primo piano. I pantaloncini corti lo rendono ancora più sensuale. Difficile resistere a così tanta bellezza.