Elisa in estasi al mare è una visiona divina: “Aspettando il sole” – FOTO

Elisa sembra davvero non desiderare altro che il dolce abbraccio del sole e intanto si concede a quello dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

Elisa ha regalato ai suoi fan che la seguono numerosi due scatti in cui si mostra come una novella sirena. La cantautrice internazionale infatti ha deciso di condividere con il milione e mezzo di follower di Instagram delle foto attraverso le quali esprime tutta la sua voglia di sole e di bella stagione. Con addosso un costume color carne che riesce a donarle quasi l’effetto nudo Elisa si immerge in acque cristalline incarnando la vera immagine del relax. Il suo viso è rivolto verso il sole che, complice un clima non ancora estivo, non ne vuole proprio sapere di venire ad abbracciarla. E quindi, come ha scritto anche nella didascalia che accompagna le foto, non resta che aspettare il sospirato momento in cui i caldi raggi arrivino ad accarezzarla. Elisa in questo modo ha fatto il pieno di commenti in pochissimi secondi, per i fan il sole non c’è ma basta la sua presenza per scaldare l’anima.

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello pizzicata a fare jogging: outfit da capogiro – FOTO

Gli inizi della straordinaria carriera di Elisa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

LEGGI ANCHE -> Francesca Manzini, colpo di testa in arrivo? Fan in trepidazione

La passione per la musica ha caratterizzato la vita di Elisa fin da giovanissima. La prima volta che si è ufficialmente affacciata al mondo dello spettacolo aveva appena 15 anni ed è stato quasi per caso. Era il 1992 e l’Italia ogni tardo pomeriggio restava incollata alla tv per cantare insieme a Fiorello e al suo Karaoke. In una puntata che fece tappa a Gorizia si esibì sul palco proprio Elisa che conquistò la piazza con “Questione di feeling“. La sua fortuna inizia però con l’incontro, l’anno successivo, con Caterina Caselli che impressionata dalla sua voce e dai suoi testi decide di proporle un contratto. Da quel momento la carriera di Elisa non subirà mai nessuna battuta d’arresto con collaborazioni e brani che la rendono famosa in tutta Europa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

All’inizio della sua carriera la cantautrice si dedicherà soltanto a canzoni in inglese, occorrerà aspettare il 2001 per sentirla cantare in italiano al suo esordio nel Festival di Sanremo. La sua canzone Luce, scritta con la collaborazione di Zucchero, conquista il primo posto.