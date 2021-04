Elisabetta Canalis triste e pensierosa confessa: “Però ti amo” – FOTO

Elisabetta Canalis si mostra ai suoi fan mentre in un momento privato di tristezza è immersa nei suoi pensieri

È sempre difficile cercare di immaginare cosa passa nella mente di una donna affascinante e nemmeno quando c’è un piccolo indizio la verità può essere vicina. Elisabetta Canalis ha deciso di regalare ai suoi quasi tre milioni di follower uno scatto in cui si mostra particolarmente pensierosa. Vestita in maniera decisamente casual con una larga felpa bianca l’ex velina si è lasciata ritrarre mentre è al lato guida di un’auto. La mano poggiata sotto il mento e l’espressione quasi imbronciata fanno pensare appunto che Elisabetta sia immersa in chissà quali riflessioni. Nella didascalia che accompagna lo scatto ha scritto: “But i love you” senza fornire purtroppo maggiori dettagli. Forse quest’immagine è solo il risultato di un momento di noia oppure ci sono davvero dei pensieri che preoccupano la bella showgirl. Sta di fatto che, appena pubblicata la foto, i fan hanno fatto a gara per farle sentire tutto il loro amore e la loro vicinanza.

La lite fra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Si potrebbe pensare che la foto pubblicata da Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram sia stata ispirata dal momento non proprio felice che sta vivendo per quanto riguarda la sua amicizia con Maddalena Corvaglia. Le due showgirl erano diventate inseparabili a partire dal loro incontro sul bancone di Striscia la Notizia. Un affetto che è riuscito ad andare oltre la televisione e che le ha rese protagoniste ognuna della vita dell’altra. Elisabetta infatti è stata la testimone di nozze di Maddalena che a sua volta ha avuto lo stesso onore al matrimonio dell’amica. Le due hanno anche aperto insieme una palestra a Milano che ovviamente in questo periodo è stata ferma a causa delle restrizioni. Eppure negli ultimi tempi qualcosa è cambiato e l’amicizia che le lega sembra essersi bruscamente interrotta.

I motivi al momento restano un mistero dato che nessuna delle due ha voluto parlarne pubblicamente. Di sicuro c’è solo che alla base dev’esserci qualcosa di molto importante se è riuscito a mandare in frantumi un’amicizia durata addirittura 20 anni.