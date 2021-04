La domenica di Elisabetta Gregoraci è passata all’insegna del relax con il figlio Nathan Falco, tante coccole e mare per loro. Vediamo gli scatti delle sue Instagram stories

La classe 1980 Elisabetta Gregoraci dopo la sua ultima esperienza al Grande Fratello Vip ha aumentato esponenzialmente la sua popolarità sui social, sono infatti 1,8 milioni su Instagram. La conduttrice romana non manca mai di deliziare i fan con qualche scatto che ne mette in risalto la bellezza mediterranea ed il fisico mozzafiato nonostante i 41 anni.

Ne è un esempio la foto che ha postato ieri sera per dare la buonanotte al suo pubblico. La troviamo in camerino per una foto di repertorio, “Fede, Speranza e Amore” scrive sulla pelle nuda della schiena. È un tripudio di sensualità nonostante non ci sia nulla di eccessivamente scoperto, ma solo i suoi lineamenti delicati bastano per alzare la temperatura.

Elisabetta Gregoraci, domenica di coccole con Falco

La giornata di ieri per Eli è stata dedicata interamente al relax in compagnia dell’unico uomo della sua vita, il figlio Nathan Falco. Nelle sue Instagram stories vediamo passo passo una documentazione fotografica precisa della sua giornata, dal tour del suo soggiorno minimale ma molto di design con pezzi di arredamento ricercati, alla preparazione, fino al pranzo a base di amatriciana e gelato alla vaniglia.

Poi il primo pomeriggio all’insegna della F1 e le coccole sul divano con il figlio anche lui appassionato di corse, e una gita fuori porta al mare per prendere un po’ d’aria e di sole primaverile. Eli ci mostra il litorale con la sua macchia e i colori tenui del promontorio che al tramonto si fanno accesi e vibranti.

Termina la serata con una cena luculliana a base di tagliata e asparagi al forno. Le foto della sua giornata testimoniano l’amore profondo verso il figlio a cui dedica anima e corpo, nonché dedizione e affetto infinito.