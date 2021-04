Elodie, in copertina con una scollatura pazzesca – FOTO

Elodie è una delle cantanti più seguite anche sui social, su Instagram spopola con scatti ammalianti: seducente ed esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Già da qualche anno si è imposta nell’olimpo delle cantanti italiane più affermate. La sua ascesa, nell’ultimo periodo, si è fatta a dir poco vertiginosa. Nel 2020, Elodie ha raccolto grandi successi, spopolando nelle radio con i suoi brani e confermando tutto quanto di buono si diceva di lei in precedenza.

Personaggio molto seguito sui social, la cantante romana classe 1990 è una vera e propria star su Instagram, dove in più di una occasione ha regalato scatti a dir poco mozzafiato. La sua notorietà è in crescendo anche come personaggio pubblico e a 360 gradi, come provano l’esibizione di quest’anno a Sanremo in qualità di ospite, in cui ha lasciato senza fiato, e le ripetute copertine dei rotocalchi che si è guadagnata. Icona di stile, fascino e sensualità, oltre che mai banale per i contenuti che esprime.

Elodie, l’abito rosso che accende la passione: scollatura da prima pagina, lascia senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Una bellezza che lascia senza parole, la sua, e che rende il suo fidanzato, il collega Marracash, uno degli uomini più invidiati d’Italia. Più volte su Instagram, come detto, Elodie ci ha fatto girare la testa. Alla bravura artistica infatti unisce una verve seducente irresistibile. Come in occasione di questa copertina di ‘Io Donna’ di qualche tempo fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

L’abito rosso in pelle ruba l’occhio, ancor di più se si guarda alla scollatura prorompente che ovviamente risalta e che accende la fantasia. Il fisico sinuoso di Elodie è a dir poco una garanzia, in termini di like e commenti.