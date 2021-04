Francesca Fialdini e Albero Matano, coppia speciale della domenica pomeriggio. Prima cantano, poi si guardano e si capiscono al volo

Ieri pomeriggio un altro appuntamento domenicale con Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera sui Rai 1. Il suo programma “divide” la Domenica In di Mara Venier con l’inizio de L’Eredità. Per la bionda conduttrice tre super ospiti in studio con lei: Martina Colombari, Roby Facchinetti e il suo amico Alberto Matano.

Fialdini e Matano sono amici di lunga data e l’ospitata per l’amatissimo conduttore de La Vita in diretta è stata più che piacevole per il suo pubblico che lo segue assiduamente tutti i pomeriggi con il suo programma di informazione. Molto riservato ma anche molto attaccato alla sua famiglia, Matano ha più volte rischiato di far scendere le lacrime ieri dalla Fialdini.

Tra tutti il video nel quale il conduttore ha salutato nel 2019 i telespettatori del TG1, sua casa per lungo tempo. Scelta fatta per arrivare subito dopo a la conduzione de La Vita in diretta. Ma il tg per il giornalista resta sempre “una grande famiglia”.

Francesca Fialdini e Albero Matano, insieme un portento

E Francesca Fialdini che non è molto avvezza alle condivisioni social, ieri sera ci ha deliziato con alcune delle immagini più belle della puntata di ieri del suo Da noi… a ruota libera. Ovviamente non potevano mancare quelle con Alberto Matano.

A lui ha dedicato belle parole: “Con @albertomatano ci si diverte sempre – ha scritto a corredo del post – Lo conosco dai tempi di #unomattina e dopo aver condotto insieme 3 edizioni del Premio Agnes lui è diventato per me #refelipedelmicorazón! ❣(special guest Lady Gaga)”.

In pochi forse avranno capito ma la Fialdini ha voluto esternare il bel rapporto che c’è tra lei e Matano. I due cantano insieme, accennano un piccolo balletto sulle note di Lady Gaga, si guardano negli occhi e si capiscono al volo. Poi lo scatto di sorrisi e intesa perfetta.

Una bella e brava coppia che si conosce e si capisce. Potremmo vederli a breve in qualche nuovo progetto? I fan di Rai 1 ne sarebbero molto contenti.