La polizia ha arrestato un ragazzo di 29 anni accusato dell’omicidio di una giovane madre, accoltellata e uccisa sabato nel suo appartamento.

Choc a Dublino, dove una giovane donna è stata assassinata sabato all’interno del proprio appartamento. La vittima, una 24enne madre di due figli, si trovava in casa quando sarebbe stata aggredita ed accoltellata. Presso l’abitazione sono arrivati i soccorsi che hanno preso in un cura la giovane e l’hanno trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Avviate le indagini, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni sospettato dell’omicidio.

Leggi anche —> Bambino di 9 anni violentato, ucciso e carbonizzato: il processo

Irlanda, giovane madre uccisa in casa a coltellate: arrestato un ragazzo di 29 anni

Leggi anche —> Agghiacciante omicidio: pensionato ucciso a calci da una banda

Svolta nelle indagini relative all’omicidio di Jennie Poole, la giovane madre di 25 anni uccisa in un appartamento di Dublino, in Irlanda, sabato scorso, 17 aprile. Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia e ritenuto il principale sospettato del delitto. Secondo quanto la redazione dell’Irish Times, la 25enne sarebbe stata accoltellata ripetutamente nel suo appartamento, dove si trovava con uno dei suoi due figli, un bambino di soli quattro anni. I vicini, forse allertati dalle urla provenienti dalla casa di Jennie, hanno lanciato l’allarme contattando le forze dell’ordine.

Presso l’abitazione, sita sulla Melville Drive, nel sobborgo di Finglas, a nord della capitale, sono arrivate le squadre di emergenza e la polizia. I paramedici, entrati nell’alloggio, hanno ritrovato la donna esanime e l’hanno subito trasportata presso il Connolly Hospital. Qui i medici hanno provato a salvarle la vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: Jennie è deceduta poco dopo il ricovero.

La polizia di Dublino ha fatto scattare immediatamente le indagini per ricostruire il delitto e rintracciare il responsabile. Poche ore dopo, un uomo di 29 anni è stato arrestato ed interrogato come principale sospettato. Questa mattina il tribunale ha confermato l’accusa di omicidio ed ha disposto la misura cautelare in carcere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per via dell’accusa, scrive l’Irish Times, potrebbe non essere disposta dal tribunale distrettuale la libertà su cauzione per l’indagato che venerdì dovrà apparire davanti ai giudici in collegamento video.