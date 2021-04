La Vita in diretta, il ritorno di Harry in California: quando partirà

Cosa è accaduto dopo il funerale del Principe Filippo di Edimburgo tra il principe Carlo e i suoi figli Harry e William? Se ne parla durante la puntata del 19 aprile di “La vita in diretta”, il talk di Rai uno condotto dal giornalista Alberto Matano.

Oltre 10 milioni di telespettatori, il Regno Unito si è stretto intorno alla Regina Elisabetta II per dare un ultimo saluto al principe Filippo. Interviene a “La Vita in diretta” il corrispondente della Rai da Londra, Marco Varvello.

Cosa farà Harry dopo il funerale del nonno Filippo?

Due giorni dopo il funerale del Principe Filippo l’affetto nei confronti della sovrana Elisabetta è ancora molto forte. “L’atmosfera a Windsor – dice il corrispondente da Londra – era molto strana. Non c’era la folla a cui gli eventi reali ci hanno abituati. Gli unici assembramenti erano quelli di noi giornalisti. L’indiscrezione è che ci sia stata una chiacchierata tra Harry e il padre Carlo durata due ore dopo il funerale e poi c’è il punto interrogativo sulla ripartenza di Harry per gli Stati Uniti. Non si sa ancora se riparte oggi con un volo della British Airways o se attenderà dopodomani, cioè il giorno del compleanno della Regina“.

Nessuna foto ufficiale, mercoledì prossimo, per i 95 anni della Sovrana, nessuna celebrazione per il suo compleanno più triste. Sabato nel giorno dell’addio, le telecamere che l’hanno seguita hanno colto istanti, gesti che sono stati analizzati da esperti di linguaggio del corpo: una lacrima in macchina, l’ingresso in chiesa.

Cristina Parodi, conoscitrice dei reali d’Inghilterra, ha spiegato che siamo sempre stati abituati a vedere la Regina in compagnia dei suoi figli ma lei era sola.

“Secondo me ha provocato una grande tenerezza – spiega Silvana Giacobini -, la regina è apparsa dimagrita e ingobbita. Rimane il concetto umano di questa donna fantastica che ha saputo reggere infinite peripezie durante gli anni del suo regno“.

I riflettori però erano anche sui due nipoti, i fratelli William e Harry che al termine del funerale è successo quello che tanti si auguravano: i fratelli si sono riparlati smentendo le tante voci che speravano non si rivolgessero la parola.

Ecco che si scatena la stampa britannica con il Sunday Times che è il primo a notare in questo riavvicinamento un primo segno di pace. E il ruolo della duchessa Kate Middleton non è da tralasciare infatti è proprio lei a spostarsi per invitare Harry tra lei e suo marito.

Dopo tanto tempo il trio affiatato e inseparabile si è riunito prima che arrivasse il ciclone Megan. Non sarebbe però finita qui perché i fratelli avrebbero continuato a parlarsi lontano dalle telecamere e il principe Carlo avrebbe avuto un lungo colloquio con entrambi sul futuro della monarchia.

Sul ruolo di Kate Middleton dunque non ci sono sbavature. Secondo quanto scrivono i tabloid il suo comportamento è stato impeccabile, all’altezza del suo futuro al fianco di suo marito, il principe William.