Laura Cremaschi irresistibile: immersa in acqua è una gioia per gli occhi – Foto

Laura Cremaschi ha pubblicato un nuovo scatto sui social dove vanta un milione di follower. Ha cominciato la sua carriera nella moda da giovanissima. Date un’occhiata anche voi alla carriera e all’ultimo post dell’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi ha pubblicato un nuovo scatto dove in primo piano ci sono le sue labbra carnose e il suo sguardo da gatta, davvero irresistibile.

Immersa fino al bacino in acqua, osserva il panorama davvero spettacolare.

“Stupenda 😍, The Queen ❤️☀️, La grande bellezza, Bellissima 😍😍, Che bella questa foto!!! 👋🏻👋🏻👋🏻’, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post della bella influencer.

LEGGI ANCHE –>Laura Cremaschi a letto: la lingerie lascia poco all’immaginazione – FOTO

Laura Cremaschi e il successo sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)



La Cremaschi è un volto molto famoso della tv italiana. La vediamo sempre ogni pomeriggio nel programma Avanti un altro, il game show condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Nata a Bergamo, si è trasferita a Miano durante l’infanzia. È una grande appassionata di calcio, viaggi e sport.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Cremaschi è stata fidanzata dal 2012 al 2017 con l’imprenditore Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli. Dopo diversi tira e molla, è tornata di nuovo single.

La carriera nel mondo della moda, per lei, è cominciata molto presto. A 19 anni, infatti, ha vinto il concorso di bellezza Miss Padania 2006.

Successivamente, è diventata una nota influencer grazie alle sue foto particolarmente seducenti. Ha conquistato il popolo di Instagram. Ad oggi vanta un milione di follower.

Ad accrescere il suo successo anche la partecipazione al programma Temptation Island Vip che, all’epoca, era condotto da Simona Ventura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Molte persone l’hanno accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica, per accentuare il seno e il lato B. Fino ad ora, però, la Cremaschi non ha mai confermato di essere ricorsa a qualche ritocchino. Ama moltissimo lo sport e la cucina. Da vera amante della cucina, non perde mai occasione per preparare piatti deliziosi e ama moltissimo i cani.