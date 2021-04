Laura D’Amore sul muretto con gli shorts inguinali; sublime – FOTO

Laura D’Amore omaggia i followers con uno scatto assolutamente da non perdere: adagiata sul muretto indossando degli shorts inguinali. Sublime.

Anche stavolta Laura D’Amore ha fatto centro! La bellissima hostess dagli occhi penetranti ha postato una foto con l’auspicio di augurare una buona domenica ai followers (pari ormai a 776 mila e destinati a crescere progressivamente). Ed è certamente riuscita – almeno da quanto emerge dagli umori del web – nel suo intento: l’outfit proposto è davvero interessante, l’abito blu notte con tanto di scollatura profonda rendono giustizia alle forme prosperose di Laura.

Tantissime emoji a forma di cuore e tutto ciò che esprime dolcezza, apprezzamento e amore per la bellissima influencer. Laura D’Amore è solita fare scatti intensi proponendo outfit interessanti e accattivanti, spesso infatti i brand la contattano per proporre le rispettive collezioni. Le forme sinuose di Laura infatti non fanno che arricchire i capi di abbigliamento di tanta femminilità.

Laura D’Amore e gli shorts che mostrano troppo

Sicuramente l’ultimo scatto postato darà molto da fantasticare sul web: la stupenda hostess nota ormai come influencer infatti ha deciso di stuzzicare le fantasie degli utenti proponendo una foto altamente suggestiva.

Adagiata su un muretto, Laura col sorriso che la contraddistingue, indossa un outfit graffiante: total black, maglione nero in lurex con tanto di collo alto e shorts. Ecco, quest’ultimo capo rendono la mise bollente in quanto le gambe sono tenute scoperte e “ostacolate” solamente dagli stivali lunghi della stessa tonalità.

Bella, bellissima, queen…sono solo alcuni degli apprezzamenti che si leggono sul web.