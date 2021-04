Laura Pausini insieme alla piccola Paola sui social, poi la triste notizia. Purtroppo la cantante non ha potuto portare con sé sua figlia in America per questo momento così importante della sua carriera

Laura Pausini è senza dubbio una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano. Ha esordito quando era appena una ragazzina e da allora non si è più fermata, una carriera tutta in discesa che le ha dato moltissime soddisfazioni che l’hanno portata davvero sul tetto del mondo.

Laura Pausini con sua figlia Paola: “Purtroppo non abbiamo potuto condividerlo con lei”

Essere una cantante così famosa porta comunque dei sacrifici, e lei tante volte ha esternato i suoi dispiaceri perché per tante occasioni non è stata presente per la piccola Paola. In questo caso, invece, per via delle restrizioni, non ha potuto portare sua figlia in America con lei e oggi si è lasciata andare ad uno sfogo sui social spiegando il motivo e le sue sensazioni. Paola però è una figlia fantastica che non le ha fatto mai pesare nulla, anche in questo caso ha detto alla sua mamma che preferisce vederla in televisione e fare il tifo per lei.

Tanti commenti di apprezzamento per la piccola che è considerata un po’ la figlia di tutti, perché l’abbiamo vista nascere e la stiamo vedendo adesso crescere.