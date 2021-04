Appena pubblicato il video inedito di un simpaticissimo duetto tra Leonardo Pieraccioni e Raffaella Carrà: è irresistibile.

Il comico e regista, Leonardo Pieraccioni, è sicuramente uno dei più importanti ed apprezzati esponenti della comicità fiorentina. Leonardo è celebre nella penisola italiana per la sua cospicua filmografia, con pellicole come “Il Ciclone” oppure “Ti amo in tutte le lingue del mondo”. Ed in egual misura per le sue molteplici apparizioni sul piccolo schermo.

L’attore toscano adesso cinquantaseienne ha voluto condividere con i suoi fan, nella giornata di oggi, un esilarante episodio televisivo al fianco della meravigliosa e storica showgirl bolognese, Raffaella Carrà. Il video appena pubblicato su Instagram da Pieraccioni diventa con immediatezza virale sulla piattaforma social. Acclamato da ognuna delle sue 65mila visualizzazioni.

Leonardo Pieraccioni e quell’irresistibile vena ironica con l’amata Raffaella Carrà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni

“Sono stato anche Babbo Natale al telefono, con la fantastica Carrà“, scrive nella didascalia al post di un paio d’ore fa il visionario Pieraccioni, artista dalla comicità unica nel suo genere, decidendo di rispolverare un suo vecchio ricordo. Leonardo e Raffaella simulano la presenza di “Papà Natale” in un’estenuante serie di telefonate al pubblico da casa.

Era il lontano 1998 quando andava in onda con estrema approvazione dei telespettatori “Carràmba che fortuna“, noto programma d’intrattenimento realizzato e condotto dalla Carrà. E nella puntata in questione erano stati invitati in qualità di ospiti proprio lo stesso Pieraccioni, assieme al suo caro amico e collega Giorgio Panariello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da frasi_del_cinema (@frasi_delcinema)

“Alle renne in doppia fila mi so’ buttata via … 😂“, commenterà così una delle tante ammiratrici la riproposizione del cabarettista. Ed utilizzando anch’essa quei modi “un po’ toscani” che lo hanno da sempre contraddistinto nel vasto panorama cinematografico italiano. Confermando lo sketch con un successo “da morir da’ ridere” anche a distanza di anni.