Lucia Javorcekova foto su Instagram da infarto, senza bikini al mare-FOTO

La bellissima modella slovacca Lucia Javorcekova ha condiviso una foto su Instagram in cui appare irresistibile senza il pezzo di sopra del bikini

La Javorcekova è stupenda al mare senza il pezzo di sopra del bikini, fa sognare i suoi followers. Appare con un fisico scolpito e si copre il seno con un braccio. Nella didascalia scrive:”Bella però matta”. In molti commentano la foto della bella modella mostrando il loro gradimento. “Sexy”, “Bellissima”, “Sei un’angelo”. Nelle sue foto appare sempre in pose sensuali dove sfoggia un corpo scolpito. Gioca molto con il suo corpo, condividendo anche foto quasi totalmente nuda. Su Instagram è seguita da ben 2 milioni di persone.

Lucia Javorcekova e la storia d’amore con il fotografo

La bella modella per il dispiacere di molti suoi follower è fidanzata con un bellissimo fotografo che ha un corpo scolpito quanto lei, Kristian Grejtak. I due appaiono in moltissime foto insieme molto tenere e romantiche. Non è chiaro se i due effettivamente vivano in questa location magnifica sul mare dove scattano sempre le loro foto. Dal 2020 infatti appaiono sempre a Tulum, destinazione magnifica e meta ambita da molti per le vacanze. A quanto pare per il momento i due risiedono proprio a Tulum in Messico. La Javorcekova è diventata nota in Italia per aver partecipato ad un gioco sul web nel 2015. Grazie a questa partecipazione si è guadagnato il soprannome di Mozzarellona, grazie alle sue forme prorompenti. Comincia la sua carriera come fotomodella e promoter e ad oggi è una delle modelle d’intimo più richieste.

Ha anche avviato un canale su Youtube dove crea tutorial per make-up. Ha fatto anche un calendario che ha contribuito a renderla molto famosa e un servizio fotografico che si intitola La siciliana che le ha donato molta notorietà in Italia. Le Iene l’hanno intervistata proprio in occasione del suo nuovo soprannome di Mozzarellona. La bella modella ha anche una figlia avuta dal compagno precedente, le due sono molto unite e qualche mese fa la Javorcekova le ha anche dedicato una frase bellissima. “Baby girl, parla sempre dicendo la verità, sii coraggiosa e bellissima. Abbraccia i tuoi difetti e celebra le tue vittorie e sorride perché vuoi non perché qualcuno ti dice che devi. Spargi amore e non prendere le cose negative. Conosci il tuo valore, proteggi la tua energia e racconta la tua storia. Condividi la tua magia, ridi ad alta voce e sii fiera. Sarà sempre la tua più grande fan, ti amo mamma”.

Una dedica bellissima che mostra la vicinanza della modella alla sua bambina e l’amore che prova per lei. Le parole che le ha dedicato dovrebbero essere un’insegnamento per tutti, Lucia ha davvero capito come vivere la vita.