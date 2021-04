Ludmilla Radchenko, sguardo e sorriso deliziosi in questo scatto social- Foto

Ludmilla Radchenko ha pubblicato un nuovo scatto per condividere emozioni e soddisfazioni insieme a tutti i suoi follower. L’ex modella ormai è diventata un’artista affermata. Le sue opere sono apprezzate soprattutto in America e sono arrivate anche ad Amsterdam e Monado.

Ludmilla Radchenko non perde mai occasione per pubblicare scatti per condividere momenti e soddisfazioni insieme ai propri follower che sembrano apprezzare sempre molto.

Ludmilla Radchenko: le nozze con Matteo Viviani e la carriera di pittrice

Ludmilla è nota per aver partecipato a qualche trasmissione molto nota negli anni 2000. La sua carriera è cominciata molto presto, dal 1997, quando ha conquistato la fascia di Miss Fascino al concorso Miss Russia. Successivamente, ha conseguito un diploma in design della moda. Dopo essere arrivata in Italia, comincia la sua carriera con una telepromozione durante il programma televisivo Paperissima. Nel 2001, invece, ha lavorato come ballerina a La sai l’ultima? e l’anno successivo a Passaparola, trasmissione condotta da Gerry Scotti.

Nel 2003 le viene affidata la conduzione di un piccolo spazio su Spicy Tg su Antennatre. Dopo diverse sfilate come modella, diventa protagonista di un calendario per la rivista Fox. Nel 2005, partecipa alla trasmissione La Talpa, dove viene eliminata nella semifinale.

Successivamente, nel 2006, diventa protagonista di On the Road, girato a Miami e in onda su Italia 1.

L’anno dopo la trasmissione Sky Tuning and fanatics e partecipa a Reality Game, in onda su Sky Vivo.

Nel 2008, lavora per Luca Cattoretti, interpretando le pose erotiche già viste nel cinema internazionale. Ha anche qualche esperienza come attrice, avendo recitato in RIS – Delitti imperfetti e in A Light of Passion.

Nel 2013 si è sposata con Matteo Viviani, iena del programma di Italia Uno. Dalla loro storia d’amore, cominciata nel 2008, nascono anche Eva e Nikita.

Ad oggi, la Radchenko lavora principalmente come artista dando vita a collezioni che arrivano fino a Monaco e Amsterdam. Nel 2011, ha aperto anche uno studio di pittura Pop Art. Le sue opere sono molto apprezzate in America.

Insomma una vita ricca di impegni che l’ex modella non perde mai occasione per condividerla con i suoi follower.