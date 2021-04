Maria Grazia Cucinotta bellissima in un primo piano su Instagram-FOTO

La bella attrice Maria Grazia Cucinotta ha condiviso una foto in cui appare splendida su Instagram con il décolleté in vista

Maria Grazia Cucinotta stupenda su Instagram con un sorriso meraviglioso e un décolleté da sogno. Nella didascalia ha scritto:“Ricomincia la settimana..aspettando di ricominciare una vita normale…”. Riceve tantissimi complimenti:“Sempre bellissima donna buona settimana”, “Donna semplicemente divina”. Che la Cucinotta sia una bellissima donna è indubbio, nonostante l’età che avanza lei rimane una bellezza senza tempo.

Maria Grazia Cucinotta sempre in prima linea per aiutare

La Cucinotta è tornata in Italia dopo il lungo viaggio in Cina per lavoro. Recentemente ha infatti condiviso con i suoi followers su Instagram, quanto sia bello tornare a casa. “Bello riprendere le abitudini di casa dopo mesi di viaggi…svegliarmi, preparare la colazione ai miei amori e poi aspettare piano piano tutta la casa che si svegli…”. C’è chi risponde chiamandola l’Imperatrice della Cina addirittura, certo ha passato molto tempo nel versante orientale. Ma lei è sicuramente una vanto italiano e sempre lo sarà. Sul suo profilo Instagram possiamo vedere quanto s’impegna per tante cause buone. Una volta per i bambini affetti da patologie invalidanti e recentemente è scesa in campo per ricordare l’importanza della prevenzione per le donne.

Ha tenuto su Instagram una diretta insieme al Prof. Masetti e con ospite e madrina oltre a lei anche l’attrice Rosanna Banfi che ha sofferto del brutto male di cui si parla. Il supporto va a questa ente benefica che si chiama Komen Italia. Un’organizzazione non-profit, basata sul volontariato che opera nella lotta ai tumori a seno. In particolare hanno parlato della Race for the Cure, si tratta di una serie di eventi che si terranno da Aprile a Ottobre in diverse città d’Italia, per sostenere le ricerche contro la malattia. Alcune città che partecipano sono Bologna, Napoli, Pescara, Matera, Brescia, Bari, e Roma. Come sempre la Cucinotta dimostra di avere un cuore immenso e di dedicarsi al benessere degli altri.

Grazie alla sua notorietà riesce a raggiungere molte persone e questo è un’esempio di come si può utilizzare il proprio potere mediatico nel modo giusto e a favore degli altri. Lei che ha una voce parla in nome di tutti quelli che non ce l’hanno.