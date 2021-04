Martina Colombari condivide con il suo pubblico l’outfit domenicale. Eleganza e stile in versione spagnoleggiante

Martina Colombari, l’amatissima ex Miss Italia, moglie di Billy Costacurta, ieri è stata ospite di Francesca Fialdini, la giornalista che alla domenica pomeriggio è al timone di Da noi..a ruota libera. Una bella presenza quella dell’attrice e conduttrice italiana, nota come una delle mogli più illustri di sempre.

Insieme a suo marito stanno insieme da ben 25 anni e il prossimo giugno festeggeranno 17 anni di matrimoni. Un’unione solida, che ha dovuto superare anche momenti no, come accade a tutte le copie, ma che li vede ancora più complici oggi.

Martina Colombari spesso è presa di mira, soprattutto sui social, per la sua forma fisica, troppo asciutta. Spesso rimane in silenzio, altre volte decide di “mordere” come lei stesso ha detto. “Io troppo magra? Un conto è un corpo ‘fit’, un altro un corpo malato” ha voluto precisare spiegando che da qualche anno ha cambiato alimentazione eliminando la carne rossa e il fumo, bevendo poco vino e scegliendo molte proteine vegetali.

Martina Colombari, elegante e raffinata come nessuna

Elegante e raffinata come nessuna. Un’icona di bellezza e di stile intramontabile. Tutto questo è Martina Colombari per i suoi tanti fan che la seguono con ammirazione da anni, in tv come anche suoi social, con un account Instagram che vanta un milione di follower.

E questo suo gusto e stile anche nello scegliere gli outfit l’ha dimostrato anche ieri ospite di Francesca Fialdini a Da noi.. a ruota libera. La bella ex Miss Italia ha indossato un abito rosso in pizzo, lungo fin sotto le ginocchia, decolleté color panna e capelli legati.

Una mise un po’ spagnoleggiante che ha voluto condivide anche su Instagram con un selfie allo specchio mentre alza leggermente un po’ l’abito e manda un bacio a tutti.

“Un bacio a tutte voi ….. mamme “meravigliosamente imperfette” 🤗🤗🤗” ha scritto a corredo della foto. Per lei solo tantissimi complimenti per essersi raccontata per quello che è.