Matrimonio a prima vista, mercoledì l’ultima puntata: la decisione choc della coppia

Matrimonio a prima vista Italia, giunto alla terza edizione, terminerà mercoledì 21 aprile: la decisione di una coppia lascerà i fan increduli

Si avvicina il finale di stagione della terza edizione di Matrimonio a prima vista Italia, in onda il prossimo mercoledì 21 aprile. Il format, uno dei prodotti di punta del canale Real Time, ha appassionato i telespettatori con le vicende delle tre coppie di sposi che sono state formate quest’anno: Martina e Francesco, Santa e Salvatore, Clara e Fabio.

Nell’ultima puntata, i novelli sposi sono chiamati a confermare o a ritrattare la decisione presa sull’altare. Si teme il peggio per una delle coppie formatesi nel corso di questa edizione. Tra marito e moglie, infatti, non solo non sarebbe scattata la scintilla, ma addirittura i due sarebbero agli antipodi: cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale?

Matrimonio a prima vista, finale di stagione: la decisione della coppia

La coppia che sta facendo maggiormente preoccupare i fan è quella formata da Santa e Salvatore, originari della Sicilia. Nonostante l’impegno degli esperti, infatti, i due sposi sono apparsi diversissimi fin dal loro primo incontro. In aggiunta, lei avrebbe confessato di non essere minimamente attratta dal marito Salvatore. Secondo le anticipazioni, sarebbero proprio i due siciliani gli sposi che non avrebbero alcuna intenzione di confermare il matrimonio.

La situazione appare invece diversa per le altre due coppie. Se la sintonia fra Martina e Francesco ha conosciuto dei momenti di up e di down, anche fra Clara e Fabio la conoscenza non è stata tutta rose e fiori. Ciò nonostante, le dichiarazioni dei quattro sposi lasciano pensare che la scelta possa essere confermata.

Non resta che attendere il prossimo mercoledì per conoscere il destino delle tre coppie della terza edizione di Matrimonio a prima vista. Nonostante il programma abbia registrato meno ascolti rispetto allo scorso anno, il successo del format è più che confermato.