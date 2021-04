Mattino Cinque, imprevisto in diretta: di pietra Federica Panicucci – VIDEO

La reazione all’imprevisto della conduttrice e dell’invita scuote la tranquillità in studio: Federica Panicucci resta di pietra.

Durante la puntata appena conclusasi della trasmissione “Pomeriggio Cinque“, in onda tutti i giorni della settimana sul quinto canale Mediaset, la sua fedele conduttrice Federica Panicucci è stata vittima di un insolito imprevisto. Durante il programma si è affrontato con particolare attenzione il tema riguardante la corona inglese in seguito al lutto per la scomparsa dell’amatissimo principe Filippo di Edimburgo. Le latenti emozioni dei funerali, tenutesi lo scorso venerdì 16 aprile, hanno generato un grande polverone sull’isola britannica. In diretta da remoto la giornalista è pronta a conferire tutte le novità a tal proposito. Peccato però per quanto accade…

Imprevisto a Mattino Cinque, Federica Panicucci e l’inviata restano di sasso

La giornalista in collegamento si è cimentata ad approfondire gli attuali rapporti tra il principe William ed il fratello Harry, tornato dalla California appositamente per la triste scomparsa del nonno. Ma, durante la messa in onda del servizio, alle spalle dell’inviata si intravede un uomo misterioso passare con non troppa disinvoltura. Alla vista dell’episodio sia Federica che la giornalista restano pietrificate.

Fortunatamente però, in seguito ad un generale scompiglio creatosi dal collegamento quanto nello studio televisivo, l’iniziale imbarazzo sembra arrestarsi molto presto. Svelando l’identità finora celata del passante. Infatti sarà la stessa Panicucci a riprendere coraggiosamente le redini della situazione, riportando la calma anche nell’animo della ragazza.”Vai avanti, tranquilla Cristina. Accade anche questo in diretta…“

L’arcano è ben presto svelato. Poiché proprio l’uomo in questione, dapprima probabilmente identificato come un potenziale disturbatore, è in realtà un tecnico della stessa trasmissione. “E’ il nostro Pino…”. Da lì in poi il programma ha potuto nuovamente concentrarsi sulla più lunga, ed imprevista, permanenza di Harry nel Regno Unito.